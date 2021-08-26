〈貴金屬盤後〉美股太甜！黃金失守1800美元關卡 創逾2週最大單日跌幅

週三 (25 日) 交易，黃金期貨價格收低，創下 2 週多以來的最大單日跌幅，且 3 個交易日來首次跌至每桶 1800 美元關卡以下。

Kitco.com 高級分析師 Jim Wyckoff 表示，黃金和白銀價格「在近期上漲後進行常規下行修正」，而近期「更強烈的風險情緒是避險金屬看跌的因素。」

美股大盤走高，納斯達克綜合指數和 S&P 500 指數週二收創紀錄高點，週三甚至再攀升。

12 月交割的黃金期貨價格下跌 17.50 美元或近 1%，收每盎司 1791 美元，未能守住 1800 美元關卡，且為最活躍契約價格自 8 月 9 日以來最大單日跌幅。

9 月交割的白銀期貨價格下跌 12 美分或 0.5%，收每盎司近 23.78 美元。

FXTM 市場分析經理 Lukman Otunuga 表示，「由於貴金屬對 Fed 的縮表言論仍高度敏感，未來幾日應會有許多大事。」

金屬交易者等待著一年一度的傑克森霍爾 (Jackson Hole) 央行貨幣政策研討會，Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 週五可能會在會議上表示，央行將放緩每月購債腳步。金融危機期間，央行每月採購美國公債和抵押貸款支撐的證券 1200 億美元，以支撐金融市場度過去年春季新冠疫情最艱苦的時期。

Otunuga 表示，「如果鮑爾採鴿派，沒有提供縮表路線圖，可能會打擊美元，向黃金投資者挹注信心，而正式宣布縮表就會讓美元上漲，並對黃金造成沉重打擊。」

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 週三稍早表示，近期金價飆升係因「經濟活動低迷，令交易者相信央行可能會推遲削減刺激措施的腳步，以利為美國經濟提供更多支持。」

美政府週二公布，上個月耐久財訂單下降 0.1%，為 15 個月以來第二次下降。

目前，大宗商品專家表示，黃金可能在每盎司 1793.33 美元短期移動均線 (MA) 和 1812.59 美元 200 日 MA 之間，後者為阻力點，因為投資者現在在股市看到更多機會，而非黃金和債券這一類的避險資產。

Swissquote 高級分析師 Ipek Ozkardeskaya 日報寫道，「這正是阻止黃金上漲至每盎司 1800 美元上方的原因。股票太誘人、太繁榮了，投資者無法坐守黃金。」

「只要美股持續創新高，黃金的上行空間恐就有限。」

黃金下跌之際，ICE 美元指數上升 0.1%，但本週迄今仍有 0.6% 跌幅。除此之外，10 年期公債殖利率在 1.347%，約為 2 週高點。

美元走強會讓美元計價的黃金對海外買家來說更昂貴，削弱其投資興趣，而對於尋求避險的投資者來說，公債殖利率上升會提高公債吸引力。

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