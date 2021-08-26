調查：近半美國年輕人將紓困金投入股票和加密貨幣

新冠肺炎疫情的爆發，對全球帶來了嚴峻的衝擊，美國當局多次發放高額紓困金，以支持經濟的復甦。據調查顯示，有將近一半的年輕人，選擇將紓困金用來買入股票或是加密貨幣。

根據 CNBC/Momentive 的一項調查，在疫情開始席捲美國後，美國政府釋出了數十億美元的紓困資金中，其中有 49% 的 18-34 歲投資人，選擇將紓困金用於買入股票和數位資產。Momentive 在 8 月 4 日至 9 日期間對 5,523 名成年人進行了調查，其中 45% 是投資者。

調查中顯示，有 15% 的年輕投資人將紓困金投入個股，11% 購買加密貨幣，9% 的人投資於共同基金，8% 的人購買了交易所交易基金。 另外，有超過 25% 的受調者表示他們在過去 18 個月內開始進行投資，73% 的受調者表示在 2019 年或更早就開始投資。

據先前美國金融顧問公司 Betterment.com 公布的調查，美國在發放紓困金後，今年投資人數較去年大幅增加，此外調查顯示，有逾 9 成受訪者投資迷因股，其中超過一半的人為快速賺錢選擇當沖交易。

調查也發現，有近十分之一的人投資加密貨幣，其中 60% 表示選擇投資加密貨幣是看好其長期增長的潛力。

今年迄今，在大量資金的帶動下，美國股市屢次攀升至歷史新高。與此同時，在比特幣、以太幣和其他加密貨幣的價格也大幅上漲，今年加密貨幣總市值已成長至超過 2 兆美元。