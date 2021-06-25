調查：多數美國人拿紓困金投資迷因股 熱衷當沖交易

美國金融顧問公司 Betterment.com 周四（24 日）公布的一項調查指出，美國在發放紓困金後，今年投資人數較去年大幅增加，此外調查顯示，有逾 9 成受訪者投資迷因股，其中超過一半的人為快速賺錢選擇當沖交易。

Betterment.com 的調查共有 1,500 人受訪，並詢問受訪者在拿到政府的紓困金後回如何使用。今年數據顯示，約有 46% 的人表示會將該筆錢用於投資，去年僅 9%。

報告也顯示，約有 97% 受訪者在股市主要的投資標的是所謂的迷因股，該類股票漲跌不受基本面影響，而是受社群媒體或論壇上的鄉民炒作而波動，他們未來將繼續投資迷因股。

這些迷因股投資人中，約有 750 人表示自己是當沖交易，並有 49% 表示已持續當沖交易 1 至 2 年。至於投資迷因股的目的， 58% 是為了快速賺錢， 46% 當作彌補封鎖期間無法從事愛好活動的一種娛樂。

也有 58% 受訪者說，解封後仍會繼續當沖交易，顯示不只是悶在家跟著鄉民起鬨。

根據這份調查，有 61% 人會仰賴財經新聞選擇投資標的，而有 42% 的人表示自己的投資是受社群媒體影響。

雖然迷因股或狗狗幣等投資不見得能獲得不錯收益，但在 Reddit 與 Discord 等社群媒體上的鄉民推波助瀾下，漲勢不曾間斷。也有人認為這波鄉民熱可能會中斷，但據 Betterment.com 在今年 4 至 5 月的調查，仍有 97% 的人表示會繼續投資。

GameStop(GME-US) 股價今年以來上漲 1,054%，AMC(AMC-US) 更漲逾 2,500%。狗狗幣漲勢也相當嚇人，今年以來漲近 5,000%。