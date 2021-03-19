Google有答案！美國1400美元紓困金可能不會流入股市

週四 (18 日) 美國總統拜登推出的 1.9 兆美元紓困方案，上周末開始一筆一次性 1400 美元的付款，撥放給大多數美國人。一些投行調查，美國人可能將這筆紓困金投入股市或是比特幣等加密市場，然而，Google 搜尋引擎卻洩露不一樣的答案。

週四《彭博社》報導，大多數美國人開始陸續收到第三張高達 1400 美元的疫情紓困支票，瑞穗銀行、德銀等多家投行調查顯示，領到紓困金的美國民眾可能把部分資金拿來投資，但近期數據顯示，美國人將這筆資金投入股市可能有待商榷。

華爾街分析師發現，近期數據表明，接種疫苗的美國人正走出家門，準備購買機票、而不是航空股。無論是去迪士尼樂園遊玩，海灘度假，探親訪友，都是美國人可能花費這比紓困金的可能選項。

BTIG 首席股票和衍生品策略師 Julian Emanuel 認為，隨著疫苗接種和經濟開放，尤其是隨著夏日即將來臨，那些曾經參與投機大軍的人更有可能離開電腦螢幕，無論刺激支票還是其他現金，一年多來首次外出體驗各項戶外休閒活動。

根據 Google 搜尋趨勢，「Google 航班」的關鍵字搜索上週達 100 分的最高人氣。新一筆紓困金發放消息傳出之前，與旅遊相關的搜尋就已大受歡迎，美國在過去一週已經發放了 2420 億美元的刺激資金，與旅遊相關的搜尋又增加。

達拉斯聯邦儲備流動性和參與度指數顯示，美國人又開始旅行了。Bespoke Investment Group 在一份報告中表達了打破限制的願望的報告，隨著疫苗的推出，新增確診數下降，以及州政府取消防疫限制，美國一直在外出走動。

對最新一輪刺激措施能否最終進入股市？(Academy Securities 宏觀策略主管 Peter Tchir 等分析師提出了質疑，研判目前的股價已經反映出刺激措施即將到來。

Peter tir 在一份報告中寫道：「我被告知要做好準備，隨著紓困支票進入美國人戶頭，將迎來一波消費購物潮。」

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