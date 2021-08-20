小摩：華爾街對蘋果看法太保守 5G iPhone需求正要起飛！

目前關於蘋果股票的核心爭論之一是，2022 會計年度蘋果業務將放緩多少，因為新冠疫情提振了 Mac 和 iPad 的銷量，且具有里程碑意義的 5G 功能 iPhone 12 也將邁入兩周年，華爾街大多估計營收成長幅度將縮減為個位數百分比，懷疑論者甚至擔心僅有持平或更糟糕的表現。

但摩根大通分析師 Samik Chatterjee 認為，華爾街的觀點太悲觀了。他週四重申對蘋果 (AAPL-US) 股票「加碼」的評級，甚至將目標價自 175 美元上調至 180 美元，並上修其獲利前景。他樂觀立場的基礎包括，他相信 5G iPhone 的需求才剛剛開始。

Chatterjee 認為，蘋果股票到年底將迎接「多個催化劑」，包括預計下個月推出的 iPhone 13，以及市場對 2022 會計年度的 iPhone 單位銷量和營收抱持著較低的預期。他認為，2022 日歷年的 iPhone 單位銷量可達 2.46 億部，符合他今年看到的創紀錄總量。

他認為，不僅 iPhone 13 能推動銷量，具 5G 功能的入門級 iPhone SE 也蓄勢待發 (他預期 2022 日歷年將推出該款手機)。新款 SE 將讓現有 iPhone 客戶群更願意升級實惠款的 5G 設備，進而擴大銷量。

他預期，2022 會計年度營收自先前估計的 3776 億美元上修至 3855 億美元，高於華爾街普遍預期的 3795 億美元。

他的新預期意味著蘋果 2022 會計年度營收成長 5%，2023 年度成長 7%。自 2021 會計年度營收成長 34%，下修至個位數。Chatterjee 將明年獲利預期自 5.9 美元上修至 6 美元，高於共識預期的 5.67 美元。

該分析師表示他的目標價是基於 30 倍的本益比，他更新後的 2022 日歷年 EPS 估計自 6 美元上升至 6.12 美元。他表示，隨著投資者對蘋果的服務戰略充滿信心，其股價已達估值水準。

他的觀點是，鑑於 iPhone 需求和服務的持續增長，以及在 5G 智慧手機市占提升，投資者將對蘋果估值範圍感到滿意。

蘋果週四上漲 0.23%，收 146.70 美元。