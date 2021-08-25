新冠藥物開發有斬獲 藥華藥三期啟動收案 國鼎與奧地利藥廠簽MOU

生技廠開發新冠新藥有所進展，藥華藥 (6446-TW) 三期臨床試驗將啟動收案，預計收 318 人，為國內規模最大的新冠藥物臨床計畫；國鼎 (4132-TE) 則是與奧地利藥廠 Sanova Pharma 簽訂 MOU，將共同布局歐洲市場。

藥華藥表示，旗下新藥 Ropeginterferon alfa-2b(P1101) 治療新冠肺炎第三期多中心臨床試驗案，已獲得衛福部同意，並正式在全台 5 家醫院啟動收案，包括台大、北醫、萬芳、雙和及亞東。

總經理黃正谷指出，P1101 是台灣第一個進入三期臨床試驗的治療新冠肺炎用藥，臨床規劃收案 318 人，也是台灣目前規模最大的新冠藥物臨床計畫，未來也不排除在海外加收病患。

藥華藥表示，P1101 已透過恩慈療法在雙和醫院治療輕中度新冠肺炎患者，並有 21 名病患使用後，皆無情況惡化並且出院，若後續臨床試驗結果順利達標，會向主管機關申請，將 P1101 納入新冠病毒感染臨床處置暫行指引。

國鼎開發中新冠新藥 Antroquinonol，繼與韓國 BNC Korea 公司簽訂韓國、俄羅斯、土耳其和烏克蘭合作開發及銷售權合約後，近期收到奧地利 Sanova Pharma GesmbH 公司回覆，確認簽署合作備忘錄 (MOU)。

總經理蘇經天表示，目前新冠新藥在美國、秘魯及阿根廷進行多國多中心收案二期臨床試驗，若未來新藥順利取得緊急使用授權或藥證後，有望藉由奧地利 Sanova Pharma GesmbH，共同布局歐洲市場。

國鼎表示，Sanova Pharma 總部位於維也納，專注在藥物行銷、醫學診斷系統器材等，銷售藥物包括感染科、皮膚、心臟、婦科、精神科、抗衰老、免疫風濕科等領域，行銷業務涵蓋歐洲及亞洲國家。