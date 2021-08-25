退出亞太電董事會傳退休交棒 呂芳銘：尊重董事會結果

亞太電 (3682-TW) 今 (25) 日完成董事改選，其中，原本公布的名單中還留有董事長呂芳銘，不過下午公司公告，法人董事寶鑫國際投資的代表人，由呂芳銘改由陳鵬出任，外界推測，呂芳銘有意交棒退休，對此，呂芳銘回應，明日將舉行董事會，現階段不方便回應，尊重選舉結果。

鴻海 (2317-TW) 近期對子公司動作頻頻，多家子公司陸續更換董事，董事長劉揚偉昨日指出，鴻海集團中央在做轉型升級，會陸續看到其他子公司，都會有這樣的變化。

亞太電今日改選 11 席董事，包括 8 席一般董事與 3 席獨立董事，其中，3 席董事名單未更動，分別為陳逸文、楊熙年、陳立君；新任董事名單包括亞太電董事長呂芳銘、總經理黃南仁、鴻海處長龔文霖、鴻海財經投資法律業務處處長游哲宏、交通部副局長朱來順、交通部主計室主任曹棟鈞、裕晟投資董事長曾忠正及華榮副總林明祥。

亞太電下午公告，法人董事寶鑫國際代表人改由陳鵬擔任，即日起生效，而原本市場就傳呂芳銘有意交棒退休，改由現任總經理黃南仁接棒擔任董事長。

呂芳銘對此表示，市場傳言不便回應，明日將舉行董事會並選出新任董事長，現階段也不便代替董事發言，尊重最後董事會投票結果。

亞太電表示，為加速拓展 5G 智慧生活版圖及因應董事會成員多元化政策，今日進行董事改選並通過三位新任董事，包括寶鑫國際投資代表人游哲宏、陳鵬，以及現任亞太電總經理黃南仁。

亞太電強調，三位新任董事具備法律和電信相關專業背景及技能，能強化公司治理績效，因應 5G 世代多元化營運型態發展，落實永續經營，迎接 5G 新紀元。

對於外界不看好亞太電營運發展，呂芳銘強調，感謝台灣大提供的 4G，偏鄉漫遊訊號，以及遠傳願意攜手 5G 三共合作，經過多次戰役，亞太電還是活下來，此外，5G 開台至今滿周年，已提升用戶每月貢獻金額 (ARPU)，電信營收穩健成長。