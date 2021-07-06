藥華藥新藥申請新冠三期試驗 將收治輕、中度患者

藥華藥 (6446-TW) 表示，為提供治療新冠肺炎患者的方案，台大醫院發起的 COVID-19 第三期臨床試驗，採用旗下新藥 Ropeginterferon alfa-2b(P1101)，已向衛福部食藥署提出申請試驗計畫，預計可用於治療輕度至中度新冠肺炎患者。

藥華藥指出，台大醫院發起應用藥華藥新藥治療新冠肺炎三期台灣多中心臨床試驗案，試驗參與醫院包括衛福部桃園醫院、北醫附設醫院、萬芳醫院及雙和醫院。

藥華藥表示，此臨床試驗預計收治 316 位輕度至中度新冠肺炎住院患者，給藥方式以皮下注射 Ropeginterferon alfa-2b 250 mcg 單一劑量合併現行標準療法，或僅現行使用標準療法。

藥華藥開發的 P1101 為新一代長效型干擾素，已獲歐盟與台灣核准治療真性紅血球增多症 (PV)，其安全性已連續施打 7 年以上的數據佐證。

依據國際藥廠 Merck 的生物相似藥 Virafin(Pegylated interferon alfa-2b)，於印度執行的新冠三期試驗期中報告顯示，有 9 成患者接受標準治療配合單次施打 Pegylated interferon alfa-2b 後，核酸檢測呈陰性反應，同時也降低病患對氧氣的依賴度。