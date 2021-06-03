國鼎新冠二期臨床擴大收重症病患 Q3完成試驗

國鼎 (4132-TE) 今 (3) 日宣布，治療新冠肺炎新藥 Antroquinonol 二期臨床試驗，將擴大收治重症住院病患，預計今年第 3 季完成試驗後，向美國 FDA 申請緊急使用授權(EUA)。

國鼎開發的新冠新藥 Antroquinonol，正在美國、秘魯及阿根廷執行人體二期臨床試驗，主要收治住院的輕度至中度新冠肺炎患者，總收案人數為 174 人。

總經理蘇經天表示，目前第二階段累計收案 80 人並完成臨床試驗，其臨床資料經美國 FDA 外部獨立數據監查委員會 (DMC) 審查後，除可繼續執行試驗外，也獲建議增加收治需要氧氣的重症住院病患，探討安全性與有效性。

蘇經天指出，將依據 DMC 建議繼續收案，後續也會與美國 FDA 討論加入重症病人收案，待 FDA 核准後進行修改，二期臨床試驗預計今年第 3 季完成，實際時程將視臨床進度調整，若試驗結果正向，將向美國 FDA 申請緊急使用授權 (EUA)。

國鼎表示，此二期臨床試驗中，新冠肺炎患者接受新藥 Antroquinonol 或安慰劑並觀察 14 天，主要評估指標為病患康復率，次要指標包括病人改善時間、病人出院時間、清除病毒的時間等。