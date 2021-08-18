〈房產〉北上資金手筆大 高雄買家2.7億元包層掃貨桃園青埔商辦

青埔房市強強滾，實價登錄顯示，今年桃園市中壢區青峰路一段的「布拉格站前之星」，出現高總價商辦交易，財團法人陳啟川先生文教基金會砸 1.76 億元，買下 14 樓共 11 戶辦公室，總面積 513.98 坪，扣除車位後，每坪單價約 36-39 萬元，為青埔近五年來，總價最高的商辦交易。

事實上，同一高雄買家早在去年 10 月，就出手以總價 9600 萬元，購入總面積約 273.36 坪的 14 樓 5 戶辦公室。也就是說，短短一年之內，就大手筆砸下 2.72 億現金「包層」掃貨，分批將「布拉格站前之星」14 樓的 16 戶商辦通通吃下，合計三筆交易總面積共 787.34 坪。

台灣房屋高鐵領航直營店店長彭成貴表示，據實價登錄資料顯示，「布拉格站前之星」今年交易均價約在 40 萬元上下，今年 7 月兩筆高總價的商辦交易，換算單價大約 36~39 萬元，取得價格相對實惠，且辦公室步行 5~6 分鐘，即可抵達高鐵桃園站，區位極佳，不排除買家斥資億元現金購買，就是看中桃園高鐵特區在交通便捷的加持下，有發展為樞紐中心的硬實力，所以搶先卡位高鐵蛋黃區商辦，作為資產配置的布局。

高雄已故市長陳啟川過去以「南和興產」持有不少高雄市精華區土地，因此有「高雄土地公」之稱，近年家族陸續賣出部分祖產，如今轉戰桃園，頗有資產汰舊換新，重新布局意味。

目前桃園的商辦供給，以桃園中正藝文特區、青埔高鐵特區、蘆竹南崁、龜山長庚地區居多，經國重劃區則是備受期待的後起之秀，其中青埔因鄰近機場，且有高鐵、機捷串聯全台各地，佔地利之便，因此吸引高雄買家北上置產。