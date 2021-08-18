北京嚴打「網路不當競爭」 中概股再度暴跌 女股神、索羅斯已跳船

中概股周二 (17 日) 再度壟罩沉重賣壓，因北京當局加強對大型上市公司監管，針對「網路不正當競爭」法規公開徵求意見，一些避險基金已經離場。

追蹤中國 98 檔在美上市公司的「那斯達克中國金龍指數」(HXC-US) 挫跌 2.4%，是連續第六天下挫。阿里巴巴 (BABA-US)、京東 (JD-US)、拚多多 (PDD-US) 至少跌 3%。

中國市場監管總局 (市監總局) 周二發布「禁止網路不正當競爭行為規定」向社會公開徵求意見，代表從到，各種網路不當競爭行為將面臨更嚴格且細緻的監管。當天稍早，人民日報刊載一則評論，表示中國應該加強對娛樂產業和所謂「偶像文化」的監督。

這一連串舉措進一步動搖投資人對中概股信心，擔心中國科技巨頭將面臨北京當局更多監管。

此外，美國證券交易委員會 (SEC) 主席詹斯勒 (Gary Gensler) 周一發表他上任迄今最嚴厲的措辭，他警告美國投資者，投資赴美上市中企存在一定風險，已要求幕僚暫緩批准中國企業透過空殼公司在美國上市的申請案。

那斯達克中國金龍指數已從 2 月的歷史高點暴跌超過 50%、淨值銳減近 9,000 億美元，一些知名投資人，例如「女股神」、索羅斯 (George Soros) 等都已經離場。

那斯達克中國金龍指數走勢。來源: Bloomberg

「女股神」方舟投資創辦人伍德 (Cathie Wood) 操盤的 ARK 創新 ETF(ARKK) 已經出清中國上市公司的美國存託憑證 (ADR)，這部分 2 月曾占管理資產的 8%。

Marshall Wace 共同創辦人 Parul Marshall 上周向投資人表示，在美國上市的中概股「不要碰」。

近日的美股 13F 文件顯示，從索羅斯基金管理公司、D1 Capital Partners 到 Soroban Capital Partners，都在第 2 季減持或清空中概股，同時仍有一些基金不離不棄。

Dan Sundheim 操盤的 D1 在第 2 季賣掉股新東方教育科技集團 (EDU-US)2500 萬股股票，Eric Mandelblatt 管理的 Soroban 也脫手阿里巴巴股票。

索羅斯則在 3 月、4 月期間出脫 Archegos 爆倉事件的重傷股，這些股票包括百度 (BIDU-US)、唯品會 (VIPS-US)、騰訊音樂 (TME-US) 和愛奇藝 (IQ-US)。

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