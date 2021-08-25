SEC嚴審中概股 逾250家在美上市中企財報揭露新規定

美國證券交易委員會 (SEC) 主席詹斯勒 (Gary Gensler) 周二表示，將要求超過 250 家在美國掛牌交易的中國企業，明年初開始，需在財報告知投資人潛在的政治和監管風險。

詹斯勒接受彭博訪問表示，明年初開始，將要求在美上市中企加強財報資訊揭露，包括說明公司是否在他處設置空殼公司。此舉目的在提供給投資人「完整而公平的公開資訊」。

最新舉措是 SEC 對中國加強科技公司監管的回應，但詹斯勒周二拒絕評論滴滴 (DIDI-US) 上市風波。SEC 上個月宣布暫緩受理中企 IPO，直到業者改善資訊揭露。

這些被要求提升資訊揭露的在美上市中企，許多是北京最近施壓的大型科技公司，包括阿里巴巴 (BABA-US) 和百度 (BIDU-US)。

詹斯勒拒絕說明中國企業不守規定需面臨的處罰，僅表示 SEC 有多種權力可應用。他也拒絕說明暫緩受理中企 IPO 的措施會實施多久。

SEC 曾表示，希望提升企業資訊揭露，並要求中概股進一步解釋公司結構。因為美國有很多上市中企透過「可變利益實體」(VIE) 上市，代表美國投資人買進的其實是總部設在海外 (通常是開曼群島) 的空殼公司股票。

詹斯勒表示，企業若不守規定，最快 2024 年會被下市。

目前美國有 281 家中國企業的股票在美股交易，其中超過 100 家總部設在香港。

北京當局周一頒布新指引，承諾與美國證券機關合作，加強審計。

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