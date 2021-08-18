大空頭狙擊ARKK 女股神回擊

週二 (17 日) 女股神伍德 (Cathie Wood) 推文回應著名大空頭 Michael Burry 大舉做空方舟創新 ETF。

截至第二季，著名大空頭 Michael Burry 旗下避險公司 Scion Asset Management 大舉放空女股神伍德（Cathie Wood）旗下 ARK 創新 ETF(ARKK)。

週二 (17 日) 女股神伍德推文回擊：「值得讚揚的是，Michael Burry 過去基於基本面做出了一個相當出色的判斷，看出當年房貸市場醞釀的災難，可我不認為他了解創新領域的基本面，該基本面正創造爆炸性成長與投資的機會。」

女股神伍德 (圖片：伍德推特)

伍德提到：「大多數空頭似乎相信，通膨將持續增速，縮短投資期限並摧毀估值。儘管我們認為這是與供應鏈相關的短期通膨大爆發，但股、債市自 3 月以來都出現走升，若我們是正確的，GDP 和營收增速將會下降，直到新興科技開始推動宏觀經濟發展。」

女股神伍德推文回擊 Michael Burry 不懂 ARK 創新 ETF 基本面 (圖片：AFP)

伍德稱：「在此背景下，基於創新的投資戰略應該與眾不同，在我們看來，在科技和電信泡沫破滅結束的 20 年間，ARK Invest 研究的創新技術早已埋下了種子，經過 20 多年醖釀，這些技術將在未來十年改變世界。」

近期 S3 Partners 數據顯示，ARKK ETF 遭空軍加碼放空比例達創紀錄 12%，總額超過 27 億美元。

週二美股午盤截稿前，ARK 創新 ETF(ARKK-US) 下跌 1.66%，年初迄今下跌了 7.67%。