爆料達人Dylan：MacBook Pro將有14和16吋 採M1X晶片

自稱是 iOS 開發者、Apple 分析師的 Dylan 在他的推文爆料，受到眾人期待、可望在這個秋天亮相的美國蘋果 (AAPL-US) 全新 MacBook Pro 筆電，將有 14 吋和 16 吋兩種選擇。而不論是哪種尺寸，也都將搭載蘋果的「M1X」晶片，在性能上沒有區別。這對果粉來說，在選購時也只需煩惱螢幕大小 (當然也牽扯到預算問題)。

最早報導這項消息的《MacRumors》也針對價格問題採訪了 Dylan，依照他的說法，新款 14 吋 MacBook Pro 的價格，應該會落在現行款 13 吋 MacBook Pro 高階機種及 16 吋 MacBook Pro 之間。若說得更仔細一點，新款 14 吋 MacBook Pro 的價格，應該會比較接近現行款 16 吋 MacBook Pro。

考量目前在美國官網上 13 吋 MacBook Pro 高階幾種 (M1 晶片、16GB 記憶體、1TB SSD) 的售價為 1899 美元，16 吋 MacBook Pro 入門機種 (Intel 晶片) 的售價為 2399 美元起跳，似乎也意味著新款 14 吋 MacBook Pro 的價格會落在 2000 美元前後。

預料蘋果在今年會有多次產品發表會，除了全新 iPhone 13 之外，也有可能出現 Apple Watch Series 7、AirPods 3 及新款 iPad mini 等等。