〈美股早盤〉中概股領銜 那指再攀新高、拼多多大漲17%

美股週二 (24 日) 小幅高開，京東、拼多多與阿里巴巴等熱門中概股續揚，帶領那斯達克指數再寫新高。截稿前，道瓊工業指數漲逾 80 點或 0.2％，那斯達克綜合指數漲 0.3%，再登新高，標普 500 指數漲 0.2％，費半漲 0.6%。拼多多大漲 17%。

阿里巴巴 (BABA-US)、百度 (BIDU-US) 在內中概股週二集體上揚，近兩日公布財報的拼多多 (PDD-US) 和京東 (JD-US) 分別漲逾 16％和 10％。

市場分析認為，對中概股的信心顯著回溫，主要受到騰訊實施股票回購以及 ARK 女股神伍德 (Cathie Wood) 回購京東 ADR 支撐。

昨日將那指推升至歷史新高的科技股動向也備受關注，臉書 (FB-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、蘋果(AAPL-US)、微軟(MSFT-US) 和 Alphabet(GOOGL-US) 週二開盤漲跌不一。

近幾週 Delta 變種病毒感染率上升，加劇市場對全球復甦的擔憂。然而，美國食品藥物管理局 (FDA) 昨日給予輝瑞 - BioNTech 疫苗正式授權後，對經濟活動復甦的樂觀情緒，週二持續帶動郵輪、航空及酒店等經濟復甦概念股走高。

在中國疫情趨緩與主要城市旅遊活動回溫之下，油價繼續自近期跌勢回彈。債市方面，10 年期美債殖利率截稿前小幅上揚至 1.263％。

截至台北時間週二 (24 日)21 時許：

道瓊工業指數上漲 81.19 點或 0.23%，暫報 35416.90 點

那斯達克綜合指數上漲 46.45 點或 0.31%，暫報 14989.10 點

標普 500 指數上漲 7.69 點或 0.17%，暫報 4487.22 點

費半上漲 18.72 點或 0.56%，暫報 3360.73 點

台積電 ADR 上漲 1.23% 至每股 112.33 美元

十年期美債殖利率上漲至 1.268%

紐約輕原油上漲 1.33％ 至每桶 66.51 美元

布蘭特原油上漲 1.54% 至每桶 69.81 美元

黃金上漲 0.20% 至每盎司 1809.90 美元

美元指數下跌 0.04% 至 92.93

標普 500 指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

百思買 (BBY-US) 早盤上漲 4.50％，至 117.21 美元。

百思買週二盤前公布 2022 會計年度第 2 季財報，淨銷售額報 118.5 億美元，年增 19.5%，(Non-GAAP) 稀釋後 EPS 報 2.98 美元，年增 74%，同店銷售額也較去年同期增長 20%，均優於市場預期。

Palo Alto Networks(PANW-US) 早盤上漲 12.78％，至 420.18 美元。

美國網路安全公司 Palo Alto Networks 週一 (23 日) 公布 2021 會計年度第 4 季財報，營收報 12.2 億美元，年增 28%，(Non-GAAP) 稀釋後 EPS 報 1.60 美元，年增 8%，均優預期。

展望未來，Palo Alto Networks 看好下一會計年度 Q1 營收優於分析師預期，並發布樂觀的全年獲利前景。

拼多多 (PDD-US) 早盤上漲 17.53％，至 95.29 美元。

拼多多週二美股盤前公布最新財報，第 2 季意外轉虧為盈，(Non-GAAP)EPS 報人民幣 2.85 美元，優於預期，營收報人民幣 230.5 億元，雖較去年同期大增 89%，仍未達市場預期。

今日關鍵經濟數據：

台北時間 22:00 公布美國 7 月新屋銷售年化總數，預期 70.0 萬戶，前值 67.6 萬戶

台北時間 22:00 公布美國 7 月新屋銷售年化月增率，預期 3.6%，前值 - 6.6%

台北時間 22:00 公布里奇蒙 Fed 8 月製造業指數，預期 25.0，前值 27.0

華爾街分析：

BMO 財富管理投資長 Mike Stritch 認為，投資人仍在努力尋找下一個推動股市的催化劑，他不認為 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 會在本週的全球央行年會上釋出重大訊息。

MKM Partners 首席經濟學家 Michael Darda 表示，儘管圍繞疫情的不確定依舊存在，他認為三大主要因素可望將股市推向歷史新高，包含極低的貼現率 (discount rates)、高度流動性環境以及強勁企業獲利。