TrendForce預測：iPhone 13搭載A15晶片 電池容量更大

週四 (12 日) 研調機構 TrendForce 預測，蘋果將在今年 9 月推出 iPhone 13 系列新機，搭載 5 奈米 A15 晶片，且電池容量更大。

研調機構 TrendForce 對今年蘋果 (AAPL-US) 旗艦新機 iPhone 13 做出預測，大部份的新功能與規格都和之前漏出的傳聞相同。

蘋果將在今年 9 月推出 iPhone 13 系列新機，搭載 5 奈米 A15 晶片，且電池容量更大 (圖片：Twitter@Apple_Tomorrow)

2020 年蘋果因為新冠疫情延到 10 月才推出 iPhone 12，TrendForce 預測，蘋果今年將回歸正常，於 9 月發布 iPhone 13 系列新機，共推四款機型。

iPhone 13 將搭載蘋果性能更強、功耗更低的 5 奈米 A15 晶片，5G 毫米波機型將會支援更多國家，由於採用更節省空間的內部設計，電池容量也會變得更大。

價格方面，TrendForce 認為 iPhone 13 系列會與 iPhone 12 系列保持一致。

出貨量預測方面，TrendForce 表示，在 iPhone 13 系列推出後，iPhone 的出貨量可能會在 2021 年第三季保持增長態勢，年增約 30%

近期彭博社報導，iPhone 13 的相機重大升級，包括將具備影片版人像模式功能、提供 Apple ProRes 較佳品質格式錄影能力、和一個與濾鏡類似的新系統，以改善照片視覺效果和色調。

蘋果傳今年不會再推太平洋藍，金色機身也會有所轉變 (圖片：Twitter@Apple_Tomorrow)

今年 7 月還有消息指出，蘋果機身顏色今年不會再推太平洋藍，金色機身也會有所轉變，預測 iPhone 13 Pro 將有日落金、啞光黑、淡玫瑰金及銀色等四色可供選擇。