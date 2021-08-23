無懼QE縮減 美高收靠兩大優勢吸引資金買盤

聯準會考慮縮表引發市場動盪，不過投信認為，面對 QE 縮減訊息，債市並未劇烈反應，而美國高收益債更是挾著低違約率、升評比率大幅上升等優勢，持續吸引資金進駐。

PGIM 保德信美元高收益債券基金經理人張世民指出，隨著景氣好轉，帶動發行公司財務體質改善，美高收企業獲得升評比重明顯攀升，去年底美高收降評比率大於升評比率，而今年 7 月底更出現情勢扭轉，美高收債升評金額比率已經明顯超越降評比重。

進一步看各產業信評，其中淨升評比重高的產業包括汽車、金屬、資本財、化學、金融、零售、媒體、電信、能源等。

張世民表示，至 2022 年底前，將有 2840 億美元的高收益債券，有機會成為評等升至投資等級債評等的「明日之星」，預期今明兩年的景氣復甦，有望帶動新一波升評浪潮，「明日之星」大增可望持續提升美高收的投資吸引力。

張世民指出，美高收企業今年 7 月未見違約或危難交易，此狀況為 2018 年 8 月以來首見，今年以來美高收違約或危難交易規模累積僅約 85 億美元，相較去年同期的 1187 億，以及前年的 380 億美元則呈現大幅減緩，顯示企業財務體質目前為歷史較佳水平。

市場預期，今年違約率將由目前的 1.1% 再下滑至 0.65% 的低位，有利於美高收中長線利差收斂方向。

根據過去經驗，QE 結束或出現轉折時，美高收表現短空長多，但預期此次縮減的速度應會較緩和；且美高收短存續期及高息收優勢，可減緩市場利率變化所造成的衝擊，加上基本面強勁，可望推動利差收斂，若以 6 月底美高收利差 268bps 為基準，未來一年利差有機會再收斂 30bps，因此短期修正，反而可視為加碼布局的時機。