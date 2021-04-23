聯準會縮表 中國有信心保持金融穩定

週五 (23 日) 中國外匯管理局表示，今年以來，國際環境發生較大的變化，美債殖利率上升、美元匯率指數反彈，國際資本流動受到一定的影響。而市場開始預期聯準會即將調整貨幣政策，退出寬鬆貨幣環境，在面對未來可能的資金流動變化，中國有能力保持國際收支與外匯市場的穩定。

中國國家外匯局副局長王春英提到，今年開始聽到市場有關於聯準會縮表方面的聲音，雖然這波寬鬆時間短但規模大，跟前一波相比，對市場的影響時間還是較短的。

她表示從外匯市場來看，在這波寬鬆貨幣政策下，中國境內沒有積累過高的對外債務，市場風險應對能力在不斷提升，中國還是有條件保持國際收支和外匯市場均衡。

(圖片: AFP)

同時外資保持對中國債券的長期持有的意願，目前中國債市有國內基本面的根本支撐，具有外資增加配重的發展空間，具有資產報酬的相對優勢，呈現一定的避險資產屬性。

從人民幣匯率的角度看，王春英指出人民幣匯率彈性增強，這一點很關鍵，可以非常有效地釋放市場壓力，防止單邊預期。自去年年底，境內外市場人民幣對美元一年期歷史波動率分別達到 4.3% 和 5.1%，均較年初上漲 0.6 個百分點，處於歷史偏高的水準。

她進一步強調，人民幣匯率彈性增加，可以及時釋放市場壓力，我們覺得這有助於形成市場匯率調節和交易行為之間的良性循環。

