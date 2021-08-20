瑞銀：意法半導體對蘋果曝險過高 更看好英飛凌

對投資人來說，為 iPhone、iPad 和 Mac 等蘋果 (Apple) 產品供應晶片的半導體公司聽起來固然是件不錯的投資，但瑞銀 (UBS) 認為，意法半導體 (STMicroelectronics) 已過度仰賴蘋果，這種合作關係存在一定風險，相較之下，英飛凌 (Infineon) 或許是更好的選擇。

瑞銀對意法半導體股票評級為「中立」，認為該公司對智慧手機產業，尤其是蘋果的曝險過大。

瑞銀分析師 Francois-Xavier Bouvignies 表示，與智慧手機公司的合作約佔意法半導體總收入的 30%，與蘋果的合作則佔總收入的 25%，這種依賴單一客戶情況存在一定風險，因此將意法半導體股票評級設為「中立」。

事實上，瑞銀的擔憂並非杞人憂天，近年來蘋果積極進行晶片研發，持續朝向晶片自主化發展，過程中一些規模較小的晶片公司不免受到影響。

舉例來說，蘋果在 2017 年宣布與為該公司提供圖形處理器 (GPU) 的英國晶片設計商 Imagination Technologies 解除合作關係，受最大客戶解約影響，Imagination Technologies 當日股價一度暴跌 70%。兩家公司去年 1 月宣布再度達成多年期智慧財產 (IP) 授權協議。

相較於意法半導體，瑞銀更青睞德國晶片商英飛凌，因後者對智慧手機產業的依賴程度沒有前者來得那麼高。

瑞銀對英飛凌的股票評級為「買入」，但也表示，無論是意法半導體還是英飛凌，兩家公司都有望自汽車電氣化中受益。

Bouvignies 指出，英飛凌是電源管理晶片領域的佼佼者，該公司全球市佔率約達 30%，此外，意法半導體也投入大量資金於該項領域，企圖跟上汽車電氣化的腳步。

他稱，傳統汽車動力系統使用的半導體價值僅約 80 美元，但電動車使用半導體價值高達 550 美元，市場空間相當龐大。