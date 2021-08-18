意法半導體再關閉馬國廠 IDM廠提高與台廠合作

意法半導體 (STM-US) 馬來西亞麻坡 (Muar) 的後段封測廠今 (18) 日再度傳出關閉，業界認為，由於馬國疫情持續嚴峻，各家 IDM 廠為分散產能分布，勢必啟動應變策略，如提高其他地區生產比重，或與其他後段封測廠合作，而台廠在封測業市占率為全球第一，加上產能彈性優勢，可望成為 IDM 的首選合作對象。

業界表示，由於 IDM 的技術核心多在前段設計領域，封測端的獨家技術含量相對前者低，因此當生產受阻時，會優先選擇將封測製造過程，委外交由其他封測廠生產，不僅可緩解自家壅塞產能，也可縮短產品交期。

若以全球前 10 大封測業者來看，台灣就囊括 6 家，合計市占率超過 5 成，今年第一季市占率更達 54.5%，業界看好，台灣封測廠不僅擁有龐大封測產能，也因台灣業者在台灣、中國或其他地區均設有產能，具備高度彈性的產能配置，自然成為 IDM 廠合作的考量對象。

此外，由於 IDM 在資源有限下，大多選擇將資源投入含金量高的前段設計領域，用於豐富產品多樣性，搶占高速成長的市場，因此也逐步將晶圓製造階段外包給晶圓代工廠，而台灣同樣在代工領域享有過半市占，在考量地利之便及產業聚落效應下，台灣後段封測廠也可大啖一條龍的委外釋單商機。

業界認為，隨著現今疫情打亂生產秩序，IDM 廠將重新思考產能配置，以及提高產能彈性，加快協力廠的驗證，台廠也可取得 IDM 廠訂單，包括日月光投控 (3711-TW)、京元電 (2449-TW)、矽格 (6257-TW)、欣銓 (3264-TW)、捷敏 - KY(6525-TW) 等皆可望受惠。