豐田減產撼動東京股市！日經225創今年新低 白金期貨同受重創

20 日 (週五) 的日本東京股市受到汽車業龍頭豐田汽車 (7203-JP) 的減產消息衝擊，日經 225 指數收在 27013.25 點，下跌 0.98% 或 267.92 點，寫下今年新低紀錄。

日經 225 指數今年原本的低點，是 1 月 6 日的 27055 點，今天的收盤點數，也是去年 12 月 28 日的 26854 點以來，約間隔 8 個月的新低。

日本汽車業龍頭豐田汽車 (Toyota) 在昨 (19) 日宣布，因受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情擴大等影響，在下 (9) 月將實施大規模減產。消息傳出後，日本汽車產業相關股票也在 20 日普遍出現沉重賣壓。

此外，20 日的上海、香港等亞洲股市都紛紛受到美股指數期貨的下挫影響，也是東京股市當天表現不佳的原因之一。

豐田汽車股價 20 日收在每股 8915 日圓、較上個交易日下跌 4.09% 或 380 日圓，延續昨 (19) 日的下滑走勢。(19 日收在每股 9295 日圓、較上個交易日下跌 4.42% 或 430 日圓)

此外，豐田汽車 9 月全球生產大減 4 成的決定，也造成觸媒轉換器所使用的白金價格出現大幅滑落。白金的期貨價格出現 2021 年初以來的低水準。而這次「豐田震撼」(Toyota Shock) 的影響層面，也導致白金主要生產國的南非、出現貨幣貶值的現象。

作為白金價格指標的紐約市場期貨價格，在 19 日的交易大跌 4.1%；1 金衡盎司報 956 美元、行情逼近 2021 年初低價的 954 美元。