調查：逾8成德國企業原物料短缺 生產製造備受衝擊

原物料短缺和供應鏈問題，正在對德國經濟復甦造成衝擊。根據德國工商協會 (DIHK) 在週四 (19 日) 公布的調查數據顯示，有超過 8 成的德國企業正面臨原物料短缺的問題，生產製造因而備受衝擊。

在針對 3,000 家德國企業進行的調查中顯示，有高達 83% 的德國企業表示，由於訂單無法完成而出現銷售下跌的情況。DIHK 的報告指出，有四分之一的受調企業不得不因此削減生產計劃，甚至被迫暫停生產。

DIHK 外貿專家 Volker Treier 表示：「原物料的短缺和供應鏈問題正在對德國經濟造成全面性的衝擊，依照目前的發展，可能會使疫情後的經濟復甦進展明顯複雜化。」

報告中指出，由於新冠肺炎疫情的爆發，使得生產和運輸能力受到限制，尤其是船舶運輸，原物料供應短缺，鋼鐵、鋁、銅和木材的供應瓶頸和價格上漲尤為明顯，而汽車業的半導體晶片嚴重短缺。

有高達三分之二的德國企業表示，會將價格的上漲轉嫁給客戶。Treier 表示：「因此，大宗商品的供應瓶頸，可能意味著當前通膨上升不會是一個暫時的現象，可能將會在中長期影響全球經濟。」

根據德國 Ifo 經濟研究院的調查數據顯示，有 64% 的企業表示，原物料短缺導致接到訂單卻無法完成生產製造，衝擊了企業營運。

此外，原物料短缺的情況，也連帶影響到了企業的銷售表現。有數據顯示，在今年 6 月份，德國製造業的總營業額月減 1.4%。德國當局認為，原物料供應不足是造成銷售下滑的主要原因。

Ifo 總裁 Clemens Fuest 表示：「供應鏈的瓶頸，以及近期新增確診病例數上升的擔憂，正在為德國經濟帶來壓力。」