阿富汗礦藏價值逾1兆美元 中國欲從中分得一杯羹

Barron’s 周五（20 日）報導，中國為滿足其龐大自然資源的需求，已在秘魯的油田與剛果的鈷礦投入了數十億美元，而鄰國阿富汗蘊藏價值超過 1 兆美元的稀土金屬與鋰礦，可能成為中國下個目標。

美國政府 10 年前的報告曾估計，阿富汗地下的礦藏的稀土金屬與鋰價值超過 1 兆美元。稀土金屬是製造武器與現代電子設備的關鍵，而鋰是車用電池的基本成分，其中阿富汗的鋰蘊藏量與全球最高玻利維亞不相上下，因此有「鋰礦界的阿拉伯」之稱。然而在塔利班奪權之後，各國對他們控制的戰略礦產資源感到擔憂。

中國外交部長幾周前與塔利班高層會晤時曾表示，願意在新成立的阿富汗開展業務。美國智庫史汀生中心（Stimson Center）中國計畫主任孫韻（Yun Sun）說：「中國不相信美國就這樣放棄這筆珍貴的資產。」但她預測，北京政府也不會急著填補空白，攫取阿富汗的資源。

中國曾參與當時美國主導的兩大計畫，開採 Mes Aynak 礦脈的銅礦與阿姆河盆地的油田。在 Mes Aynak 開採計畫中，一位中國公司的知情人士表示：「我們會考慮在局勢穩定、國際社會承認塔利班政權之後重新進行計畫。」

戰略風險委員會（Council on Strategic risks）研究員 Rod Schoonover 說這些稀土金屬與鋰礦並沒有想像中重要，實際上加工這些礦物的技術才是重點，然而中國已掌握該項技術。不過就鋰礦產區來說，相對美國友善的智利與澳洲兩國鋰礦運含量相當豐富。

Schoonover 表示，即使將電動車考慮在內，阿富汗的鋰礦供應量只能維持約 75 年。

中國在其他國家投資大型資源計畫的紀錄好壞參半，中國與剛果的鈷（另一種車用電池的主要原料）交易正受剛果新政府審查。此外還有一個小問題，中國與阿富汗邊界緊鄰新疆地區，由於中國擔心新疆叛變，北京政府一直打壓當地維吾爾穆斯林。

中國政府也希望在投資阿富汗支離破碎的經濟前，塔利班不會向東發起聖戰。布魯金斯研究所（Brookings Institution）學者 Vanda Felbab-Brown 表示，對中國而言，安全比拓展經濟的機會更重要。