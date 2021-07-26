疫情反彈+供應鏈瓶頸 德國7月Ifo商業景氣指數意外下跌

根據德國慕尼黑經濟研究所 (Ifo) 在週一 (26 日) 公布的最新數據顯示，由於新冠肺炎疫情反彈確，以及供應鏈困境的影響，德國今年 7 月 Ifo 商業景氣指數意外終止連續數月的上升，並低於市場預期。

針對製造業、服務業、貿易和建築業 9,000 家公司進行的調查顯示，德國 7 月商業景氣指數下滑至 100.8 點，低於 6 月份的 101.7 點，並低於市場預期的 102.5。

Ifo 總裁 Clemens Fuest 在一份聲明中表示：「供應鏈的瓶頸，以及近期新增確診病例數上升的擔憂，正在為德國經濟帶來壓力。」

Ifo 表示，公司企業認為當前的業務狀況有所好轉，但是他們對未來幾個月的景氣預期明顯不是那麼樂觀。

衡量公司當前業務狀況的現況指標從 6 月份的 99.7 攀升至 7 月份的 100.4，創下逾兩年的新高，但是不如市場預期的 101.6。而對未來 6 個月的商業預期指數終止了數月的上升，從 6 月份的 103.7 跌至 7 月份的 101.2，不如市場預期的 103.3。

德國聯邦統計局曾表示，新冠肺炎疫情延燒，導致 2021 年的經濟表現再次萎縮。這尤其影響了家庭消費支出，相比之下，商品出口為經濟帶來了支撐。

在疫情重燃的情況下，德國經濟部長 Peter Altmaier 認為，德國經濟很可能要到 2022 年才有望回復到疫情爆發前的水準。

德國聯邦總理府部長 Helge Braun 近日表示，儘管有近半數德國民眾已完成 2 劑疫苗施打，但每週新增確診病例數仍以 60% 的幅度攀升。

Braun 警告表示，如果 Delta 變種病毒持續以如今的速度擴散，而德國的疫苗接種率未能大幅提高或改變應對行動，那麼單日新增確診數可能 9 月底就會達到 10 萬。