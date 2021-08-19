Q2製造業產值3.95兆元連三季正成長 半導體續創高

經濟部統計處今 (19) 日公布第二季製造業產值統計，受惠全球景氣穩定復甦、終端需求增溫，加上國際原物料價格續居高檔，今年第二季製造業產值達 3.95 兆元、年增 34.51%，續創下歷年單季新高紀錄，為連三季正成長，其中，半導體積體電路產值達 4912 億元，也同寫單季新高紀錄。

統計處指出，在資訊電子產業中，電子零組件業產值續創歷年單季新高紀錄，年增 20.99%，其中，積體電路業受惠 5G、高效能運算、車用電子等需求，產值達 4912 億元、年增 17.91%，同寫單季新高。

液晶面板及其組件業則因 IT、電視等大尺寸面板需求熱絡，產值也年增 33.75%，電腦電子產品及光學製品業產值則年增 9.97%，為連續十三季正成長。

傳統產業也均有雙位數成長，統計處表示，化學原材料業、石油及煤製品業、基本金屬業等，受國際原物料價格攀升、全球景氣需求走強，加上去年比較基期較低，年增幅分別達 87.81%、70.83%、61.87%，機械設備業、汽車及其零件業也因自動化升級挹注，產值年增 29.83%、35.93%。

統計處進一步表示，因產值易受價格波動影響，若剔除價格因素按產量觀察，今年第二季製造業生產指數達 130.87，年增 17.42%，為延續 2019 年第三季以來正成長態勢，增幅也同步創下 2010 年第四季以來新高。

展望未來，統計處預期，隨全球疫苗施打率提升、主要國家擴大基礎建設，經濟復甦力道增強，終端需求可望持續增長，加上下半年消費性電子新品將陸續推出，帶動資訊電子產業鏈進入生產旺季，可望維繫製造業生產動能。