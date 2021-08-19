資安軟體前景看俏 空頭分析師改口稱讚 黑莓漲逾4%

Canaccord Genuity 分析師 T. Michael Walkley 給予黑莓 (BlackBerry) (BB-US) 樂觀評論，促使其股價大漲 4% 以上。

Walkley 將黑莓股票評級自「售出」調升為「續抱」，同時維持 10 美元目標價，僅略高於現行股價。黑莓週三上漲 0.41 美元或 4.24%，收 10.08 美元。

Walkley 於 6 月將其評級下調至「賣出」，主要是基於估值。此後股價已下跌約 20%。

黑莓曾經是智慧手機大廠，現在已經變成了軟體業務並一直在為其手機相關的專利組合尋找買家。

在截至 5 月 31 日的第一財季，黑莓營收 1.74 億美元，較去年同期下降 15.5%，較上一季下降 17.1%，但仍較華爾街共識預期 1.71 億美元還高。

Walkley 研究報告指出，經過與黑莓 2 位高層的訪談，他更加看好黑莓資安軟體業務。「我們相信，管理層終於想出一套有力計畫以發展其資安業務，只有靠出售其許可業務，才擁有額外資金來加速此一過程。」

While Walkley 補充，黑莓似乎正面臨轉機，但他還沒準備好推薦此檔股票。

「我們等著看新產品陣容在執行層面的更多證據，交叉銷售機會浮現、整體軟體和服務營收增加的證據，以及我們估值的上行潛力，之後才會認為該股更具建設性。」