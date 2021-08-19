全球最大主權基金：通膨將對股債市帶來雙重震撼

管理 1.4 兆美元挪威主權財富基金的主管周三 (18 日) 警告，通膨震撼可能打擊股票和債券，能避開通膨潛在打擊的空間有限。

挪威央行投資管理公司 (Norges Bank Investment Management，NBIM) 執行長 Nicolai Tangen 接受彭博訪問時表示，現在債券殖利率極低、股市極高，因此若通膨有任何重大改變，股債市都會受影響。過去只有其中一個受害，但這次兩者都會受傷。」

他認為，挪威主權基金規模過於龐大，難以透過資產配置對通膨帶來的改變做準備。他說：「我們著眼非常長期的投資，規模之大，難以隨意改變。」

Tangen 管理挪威主權基金將近一年，本來是一名避險基金經理人。他警告，該基金未來可能難再保持高投報率，通膨現在已經成為最大的威脅，和前幾波景氣循環相比，情況已經不同。

挪威主權基金上半年表現較佳是通膨概念股，包括能源、金融、原物料、房地產和工業類股，而且類股投報率冠軍從成長股變成價值股。

該主權基金上半年獲利 1,100 億美元，績效 9.4%。股票投資部位上漲近 14%，房地產資產也成長，債券和再生能源基礎設施則下滑。

挪威主權基金為了追求更高報酬，持續提升北美投資比重，已高於歐洲。以蘋果、微軟、Google、亞馬遜為主的科技股價值增加 16.8%，北美股票上半年投報率為 17%，占整體資產比重為 45.2%。

截至 6 月底，股票占挪威主權基金投資部位的 72.4%，比率從第 1 季略為下滑，較接近法定的 70%，但比 5 年前的略高於 60% 明顯上揚。

挪威主權財富基金成立於 1990 年代，保護國家免受油價波動打擊。在減碳風潮下，該主權基金今年稍早首次跨足再生能源基建投資，和過往集中在股票、債券和房地產的模式相比，是一大突破。

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