散戶投資熱潮消退 Robinhood示警Q3交易收入、客戶增長放緩

美國網路券商 Robinhood 週一 (19 日) 警告，隨著散戶投資熱潮消退，第 3 季交易收入和客戶增長可能出現放緩。

Robinhood 週一於更新招股說明書指出，因交易活動水平自高位回落，尤其是加密貨幣，預計截至今年 9 月 30 日的第 3 季營收，將低於截至 6 月 30 日的第 2 季營收。

該公司本月初遞交上市申請，最快下週於那斯達克掛牌上市，Robinhood 計畫尋求 350 億美元市值，預計每股售價落在 38 美元至 42 美元間。

Robinhood 預計，2021 年第 2 季營收介於 5.46-5.74 億美元，較 2020 年第 2 季的 2.44 億美元增長 129%，第 1 季營收為 5.22 億美元。

另外，該公司預計 2021 年第 2 季淨虧損將介於 5.37-4.87 億美元，第 1 季淨虧損為 14 億美元。

受惠於客戶的投機交易行為，期權交易約佔 Robinhood 營收的 38%，加密貨幣 Robinhood 佔 17%，然而隨著期權、保證金和加密貨幣交易增長陷入停滯，公司增長力道可能因此受到打擊。

Robinhood 預計，截至第 2 季，旗下 App 將擁有 2250 萬個資金帳戶，高於第 1 季的 1800 萬個。不過，在季節性因素影響下，第 3 季度的新客戶增長率將較第 2 季有所放緩。