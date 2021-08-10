重返中國市場劍指特斯拉 雷諾與吉利汽車宣布結盟

法國汽車巨頭雷諾 (Renault) 周一 (9 日) 宣布與吉利汽車集團結盟重返中國，並可能在未來進一步切入當地快速成長的電動車市場，此舉最終可對特斯拉中國地位構成威脅。

據路透周一引述消息人士報導，雷諾與吉利宣佈的合作目前重點是混合油電車，但兩家公司也正在考慮為合資公司開發電動車。

據諒解備忘錄 (MOU) 顯示，雷諾集團和吉利汽車將共用資源和技術，瞄準中國和南韓市場。兩家公司聲明表示，合作重點將放在快速成長的亞洲油電車市場，並將繼續進一步深入挖掘潛力。

兩家公司將利用吉利在中國的技術和製造設施，聯合推出雷諾品牌的混合油電車，而雷諾將在銷售和行銷方面做出貢獻。

中國是全球最大的汽車市場，因此雷諾品牌電動車的策略對特斯拉而言意義重大，特斯拉的 Model 3 是去年全中國銷量最大的電動車款。

儘管特斯拉在高階電動車市場仍穩坐龍頭寶座，但吉利的潛在競爭威脅仍不容小覷，該公司目前擁有瑞典高階品牌 Volvo ，在中國汽車銷量領先市場。今年初吉利也宣布計劃以 Zeekr 品牌生產高階電動車。

中國政府希望電動車銷量未來 4 年內占總銷量比率能上升至 20%，這對汽車製造商而言是巨大商機。然而，目前中國市場競爭十分激烈，除了當地的蔚來汽車 (NIO-US) 和小鵬 (XPEV-US) 外，海外企業也持續大力投資，試圖趕上特斯拉。

整合與建立新合作關係已成為汽車業的關鍵，汽車業在疫情期間持續應對銷量下降壓力，並在復甦時因晶片短缺而再度遭受損失。隨著各國政府為溫室氣體排放設定更嚴格的目標，消費者也正逐漸遠離燃油車。