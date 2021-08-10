特斯拉供應鏈v.s.比亞迪概念股

船票換車票，航運股回檔五成，股價跌到季線位置找支撐，車用相關個股則強勢到連月線都沒跌破，資金在哪應該很明顯，過去我不斷強調車用相關今年將是爆發年，過去推薦的興勤就是因為長期深耕車用領域股價漲到 200 元之上，成為被動元件新二哥。

車用相關概念股今年有起色主要有兩個原因，第一、去年為汽車循環股底，上半年因遇到疫情導致基期低，今年上半年出現大成長，不過因為車用晶片稀缺，導致汽車頻頻缺料，持續缺貨的情況下，許多訂單遞延到年底甚至更之後，而後因台積電出來緩頰，保證車用晶片供應問題能解決，汽車股就搭上航運股退潮這波資金一舉爆發，二極體的朋程、台半、強茂就是很好的例子。第二、國際汽車大廠紛紛轉作電動車、自駕車，過去不看好電動車的燃油車廠，今年開始紛紛表態將支持電動車，連蘋果也進來參一腳，而過去極力否定電動車市場的福斯及豐田汽車也都轉向開發電動車的懷抱，更有不同外資看好兩家車廠未來將超越特斯拉。

特斯拉 v.s. 貿聯

平心而論目前電動車龍頭仍然是特斯拉，特斯拉股價經過 5 個月的長時間整理，如今已經突破三角整理，特斯拉在基本面上並沒有讓投資人失望，最新進度就是特斯拉將在上海超級攻廠打造的第三款新車，年底將會試產，雖然目前還未公開，但從 Model 3 底盤來開發，但車身尺碼會比 Model 3 小，並且會換上 LFP 磷酸鐵鋰電池，出於成本考量，有可能 2022 年就會開始生產，推測應該是台小而美的輕型車。

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