〈美股熱門股〉疫情DIY熱潮降溫家得寶跌4% 23andMe飆漲13%

疫情 DIY 熱潮降溫 家得寶下跌 4.27%

家得寶 (Home Depot)(HD-US) 周二（17 日）盤前公布 2021 會計年度第二季財報，儘管營收獲利優於市場預期，但疫情帶來的 DIY 熱潮降溫，顧客人數減少，影響股價下跌 4.27% 至每股 320.75 美元。

家得寶第二季營收報 41.2 億美元，每股獲利報 4.53 美元，雙雙優於 Refinitiv 分析師預估的 40.79 億美元與 4.44 美元。不過同店銷售成長 4.5% ，低於 StreetAccount 調查分析師預估的逾 5% 增幅。客戶交易金額與去年同期相比減少 5.8%，平均單筆交易額增加 11.3%。

Oppenheimer 分析師 Brian Nagel 表示，家得寶在疫情間表現出色，但隨著經濟開放，民眾再次走出門外，房屋支出將會減少。富國銀行分析師 Zachary Fadem 則表示，Home Depot 股價在過去兩個月的表現都優於同業 Lowe's 與標普 500 指數，雖然第二季財報的同店銷售表現令人失望，但預計該公司今年利潤將上升。

分析師唱旺 23andMe 勁揚 13.17%

基因檢測公司 23andMe(ME-US) 周二在瑞士信貸給予優於大盤（outperform）評等後，股價大漲 13.17% 至每股 8.25 美元。

瑞士信貸分析師 Tiago Fauth 在報告中表示，23andMe 的數據庫在醫藥研究方面占有優勢，其他競爭對手難以與之匹敵。Fauth 將該股目標價訂在每股 13 美元，較周一收盤價高約 78%。

瑞士信貸預計，23andMe 將利用這些優勢與其「獨家戰略合作夥伴」英國製藥大廠 GSK 合作，並可以能共享獲利，因 GSK 曾使用 23andMe 的數據庫驗證超過 40 種新的候選藥物。

騰訊音樂 Q2 財報黯淡 重挫 12.33%

騰訊音樂 (TME-US) 日前公布 2021 第二季財報，由於營收低於預期，再加上中國政府增強監管措施的影響下，周二股價重挫 12.33% 至每股 7.82 美元。

騰訊音樂第一季營收報人民幣 80.1 億元，略低於分析師預估的人民幣 81 億元，淨利報人民幣 8.71 億元，優於分析師預估的人民幣 8.64 億元。線上音樂服務銷售比去年同期成長 33%、音樂訂閱收入飆升逾 36% 至人民幣 17.9 億元，線上付費音樂用戶達 6,620 萬人，年成長率近 41%。

騰訊音樂執行長彭迦信表示，公司將完全接受中國監管機構的政策，並說即便該決定會影響營運，仍會堅定持續推進公司目標。

花旗分析師預計，由於包括中國監管要求在內的一系列負面因素，騰訊音樂股價將保持在「不值得期待的區間中波動」。不過花旗認為這可能是投資人買入的機會，仍給予該公司買入評等，目標價訂為每股 8 美元。