中概股市值蒸發不斷！傳百度、唯品會和騰訊音樂出現巨量賣單

來自美國的監管威脅，短短幾天內使中概股市值蒸發數百億美元。周五 (26 日) 美股盤前，消息指出有透過高盛掛出騰訊音樂 (TME-US)、百度(BIDU-US) 和唯品會 (VIPS-US) 的巨量賣單，刺激上述中概股於盤中急挫。

彭博引述知情人士透露，高盛共掛出 5000 萬股的騰訊音樂賣單、3200 萬股唯品會賣單，以及 1000 萬股百度賣單。

三者開盤雖一度轉漲，隨後跌勢加劇。截稿前，騰訊音樂跌超 10%，暫報 18.30 美元；百度跌逾 6%，暫報 190.94 美元；唯品會跌近 6%，暫報 30.14 美元。

美國證券交易委員會 (SEC) 日前宣布準備執行「外國公司問責法案」(HFCA)，要求在美上市外國公司必須遵循美國審計標準，否則將予以下市。該項法案由前總統川普於任期內通過。

除了美國監管措施帶來的不確定性，隨著北京政府日益加強對科技公司的控制，中概股在國內也面臨潛在挑戰。

CNBC 根據 Refinitiv Eikon 數據進行計算得出，截至周五港股收盤，短短三天內熱門中概股的市值急速蒸發。阿里巴巴、百度、京東和網易四家在美上市中概股的市值蒸發近 4700 億港元 (約 600 多億美元)。