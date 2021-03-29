騰訊音樂宣布10億美元庫藏股進行護盤

週一 (29 日) 騰訊音樂 (TME-US) 宣佈在未來 12 個月內實施 10 億美元的庫藏股計畫，似乎有意為跌跌不休的股價止血。其董事會主席童濤生表示：「庫藏股計劃有力地表明董事會對公司業務前景和長期戰略的信心。」騰訊音樂上週股價走勢一度從最高點 32.25 美元崩跌至 16.31 美元。

騰訊音樂強調，董事會將定期審查庫藏股計劃，並可能批准調整其條款和規模，或暫停或停止該計劃。該公司計劃從現有現金中為庫藏股提供資金。

上週騰訊音樂、愛奇藝 (IQ-US)、唯品會(VIPS-US)、跟誰學(GSX-US)、百度(BIDU-US) 等多檔中概股遭到拋售，甚至有的個股股價出現腰斬。

這群中概股最初下挫的因素是跟隨美國科技相關類股跌勢，隨後則是美國證券交易委員會 (SEC) 要求將不遵守美國審計標準的外國公司下市。

到上週五，風暴進一步升級。高盛在盤前通過大筆交易拋售 66 億美元百度、騰訊音樂和唯品會的股票。之後《金融時報》報導稱這神秘拋售的總金額達到 190 億美元，導致相關股票市值蒸發 330 億美元。

市場傳出是高盛針對對冲基金經理 Bill Hwang 旗下家族投資基金 Archegos Capital 平倉有關。媒體報導 Bill Hwang 帳面上還有 220 億～300 億美元需要清算。

而受到上週中概股的重挫影響，週一野村也發表聲明指稱因為與一家美國客戶進行交易，可能導致約 20 億美元的虧損。而外媒指稱野村的虧損來自美國經紀業務子公司，因為 Archegos 為野村的客戶。野村表示目前正在評估可能損失的程度，及其對合併財務業績的影響。此外野村取消發行美元債券的計劃。

