〈美股13F報告〉索羅斯在Archegos爆倉期間抄底的股票 Q2已出清

周五 (13 日) 披露的 13F 監管文件顯示，億萬富豪索羅斯 (George) 趁第 1 季 Archegos 基金爆倉抄底買進的多檔股票，包括百度和騰訊音樂，已在第 2 季全數出清。

文件顯示，索羅斯基金管理公司已經賣出價值 1.943 億美元的 ViacomCBS(VIAC-US) 股票、價值 7700 萬美元的百度 (BIDU-US) 股票、價值 4640 億美元的唯品會 (VIPS-US) 股票。該公司也出清了騰訊音樂 (TME-US) 和 Discovery(DISCA-US) 的持股。

這些被出售股票，幾乎等同於該公司第 1 季季末在 13F 報告中揭露的規模。

索羅斯公司另在第 2 季加碼亞馬遜 (AMZN-US)，延續第 1 季的做法，並且新建倉金融資訊服務商 IHS Markit(IHS-US) 和電動巴士製造商 Proterra(PTRA-US)。

老虎基金前經理人 Bill Hwang 管理的 Archegos 大舉押注某幾檔公司，在 3 月最後一周因為過度槓桿而爆倉。Archegos 重倉的媒體股和中概股進入第 2 季以後持續下挫，唯品會挫跌 33%，騰訊音樂跌 24%，Discovery 跌 21%，百度則跌 3.6%，只有 ViacomCBS 倖免於難，大致持平。

知情人士曾在 5 月向彭博透露，在 Archegos 爆倉之前，索羅斯投資管理公司並未持有這些股票。不過投資長 Dawn Fitzpatrick 曾說，她願意在市場錯置的時候逆向入市，只要事實和條件合理，就會勇於加碼押注。

Archegos 在鼎盛時期曾累積超過 200 億美元的資本，總押注金額超過 1200 億美元。但手中持股在第 1 季尾聲暴跌，該避險基金無力補繳保證金，只能出清部位，導致短期拋售壓力加劇。

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