中概股市值五個月暴減近7700億美元 女股神持續拋售

北京當局對科技和補教業雷厲風行的監管措施，在全球市場餘波盪漾，在美上市中國企業總市值，過去五個月來累計暴跌 7,690 億美元，被封為華爾街「女股神」的方舟投資創辦人伍德 (Cathie Wood) 也持續拋售。

追蹤在美上市中企 98 家大公司的「那斯達克中國金龍指數」在周一暴跌 7%，加上上周五的 8.5% 跌幅，累計連兩日重挫 15%，是 2008 年以來最大跌幅。

凱宏觀資深市場經濟學家 Oliver Jones 說：「醉心事件無疑凸顯出，中國政府這幾年為了追求更遠大的政治目標，寧可讓投資人心碎。下一步會發生什麼事很難說，但看起來中概股的下滑風險升高。」

那斯達克中國金龍指數。來源: Bloomberg

一些機構投資人早就開始拋售中概股，例如女股神的方舟創新 ETF(代碼 ARKK) 投資的中概股部位砍為只剩 0.32%，遠低於 2 月的 8%。ARKK 已經出清百度 (BIDU-US) 美國 ADR，目前持有的騰訊 (0700-HK) 也僅剩 134 股，剩下唯一一檔持股貝殼找房 (KE Holdings)(BEKE-US) 今年來跌了 60%。

女股神另一檔基金 ARK Next Generation Internet ETF(代碼 ARKW) 仍投資中國，但持股比重從年初的近 9% 下降到 3.8%。

好未來 (TAL-US)、新東方 (EDU-US)、高途 (GOTU-US) 周一至少下跌 26%，其他中概科技股包括阿里巴巴 (BABA-US)、滴滴 (DIDI-US)、京東 (JD-US)、拼多多 (PDD-US) 和貝殼找房 (BEKE) 均受拖累。

摩根大通分析師 DS Kim 說：「中國的新政策導致這些股票幾乎無法投資。最糟情況可能成真。」

除了中國加強監管，在美上市中企如果無法揭露金融資訊，還面臨美國證券交易委員會 (SEC) 下市危機。

方舟亞洲創新分析師 Yulong Cui 則表示，方舟目前並未改變持有大型中國科技股的展望或五年目標價，主因在於中國對資安和海外 IPO 監管改革，很大程度上並未影響企業業務。

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