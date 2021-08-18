避險基金Marshall Wace警告：中國ADR不要碰

彭博周二（17 日）報導指出，倫敦大型避險基金 Marshall Wace 創始人 Paul Marshall 表示，已經不值得再冒險投資美國上市的中國股票。

Marshall 認為，中國對科技與教育行業的打壓令投資人反感，儘管當局試著將傷害減少。他也說，現在中國公司要上市可能僅侷限在國內。

Marshall 上周給客戶的一封信中提到，中國監管機關的各種干涉，讓許多美國或國際投資人望而卻步，尤其滴滴出行 (DIDI-US) 赴美掛牌時受到中國監管影響最嚴重，現在美國上市的中國股票（ADR）不可投資。

Marshall 上周的警告發出前，中國對大型科技公司展開全面的反壟斷調查，對外國上市公司進行網路安全審查，並禁止課後輔導公司營利，這些舉措上月在全球金融市場引發衝擊。

根據美國最新的監管文件，金融巨鱷索羅斯（George Soros）旗下投資公司 D1 Capital Partners，以及投資大亨桑德海姆（Dan Sundheim）的投資公司在內一些知名避險基金已減少中國的風險部位，至少一定程度上躲過中國公司的股價崩盤。

根據美國證券交易委員會（SEC）文件，Marshall Wace 在第二季減持騰訊音樂 (TME-US)、愛奇藝 (IQ-US) 與百度 (BIDU-US) 等公司的 ADR。Marshall Wace 對此並未置評。

對大部分的避險基金來說，中國股票是今年最艱難的賭注。追蹤 98 家中國在美上市大型公司股票的那斯達克金龍中國指數（Nasdaq Golden Dragon China Index）下跌 32％。受股價暴跌影響，至少有 6 家亞洲避險基金受到兩位數虧損。

不過 Marshall Wace 的旗艦基金 MW Eureka 上個月上漲超過 1%，並且在中國公司的投資中獲利。Marshall 表示，雖然對中國股票作多，但做空美國與香港上市的中國股票。

騰訊音樂 (TME-US) 周二收盤重挫 12.33% 至每股 7.82 美元、愛奇藝 (IQ-US) 下跌 2.56% 至每股 8.75 美元，百度 (BIDU-US) 下跌 2.86% 至每股 142.38 美元。

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