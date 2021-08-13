臉書收購Giphy路難行 英國監管機關憂壟斷市場競爭

英國競爭及市場管理局（CMA）周四（12 日）表示，臉書 (FB-US) 收購 GIF 動態圖公司 Giphy 恐有損市場競爭，並表示若最終證實該收購案會影響社群平台媒體競爭，不排除要求臉書放棄收購。據報這筆交易價值 4 億美元。

數以百萬的動態圖在推特 (TWTR-US)、Snapchat(Snap-us) 與 TikTok 等社群媒體上分享，也包含電子郵件與簡訊。大多數社交媒體平台都依賴 Giphy 的動態圖數據庫，其中也有部分來自 Google 的 Tenor。

CMA 表示，一旦臉書買下 Giphy，可能會導致其他社群平台無法再使用動態圖。CMA 也補充說，任何動態圖的品質下降或動態圖選擇變少，都會影響社群平台並讓用戶跳槽到其他平台，例如跳槽到已擁有廣大市場影響力的臉書。

根據 CMA 分析，臉書的社群平台包括 WhatsApp、Instagram，已占大眾在社群媒體上花費時間的 7 成以上。

CMA 成立的獨立調查小組主席 Stuart McIntosh 在聲明中表示，臉書可能會在與之競爭的平台上撤下 GIF 動態圖，或者要求用戶以數據換取使用權。

McIntosh 說：「儘管調查顯示有所市場競爭擔憂，但這都只是暫時的，在審查完成前，將會就調查結果進行磋商。如果最終得出對市場與社群媒體有害的結論，將會採取必要行動。」

兩家公司的總部都在美國，CMA 調查出 Giphy 年營收至少 7,000 萬英鎊（約 8,800 萬美元），在合理預估下，該公司社群媒體市占約 25%。

臉書發言人透過媒體表示，不同意 CMA 的初步調查結果。發言人表示，這次併購符合兩家公司用戶與企業的最大利益，未來將繼續與 CMA 合作，解開有關阻礙市場競爭的誤解。

臉書也表示，在併購時計畫進一步將 Giphy 整合至 Instagram 的應用程式當中，並說這樣用戶可以找到更多適合表達自己心情的動態圖。

在 10 月 6 日最終報告公布前，CMA 邀請有興趣的各方就其初步調查結果發表評論。