分析師警告：中國塔利班結盟或打稀土牌 擴大威脅美國

週二 (17 日) 外媒報導，華爾街分析師警告，中國可能與塔利班結盟，開發阿富汗的稀土金屬，擴大中國在稀土業的統治地位，從而擴大優勢威脅美國、影響世界秩序。

Alliance Bernstein 新興市場債務主管 Shamaila Khan 表示，塔利班擁有的 (稀土) 資源「對世界來說是非常危險的」，如果中國為了促進經濟援助而尋求與塔利班結盟，國際社會應對中國施壓，中國應該遵守國際規則。

根據美國地質調查局的數據顯示，全球約 35% 的稀土儲量在中國，居世界首位，中國是世界上最大的稀土加工和生產國，美國有超過 80% 的稀土依賴中國進口。

Diplomat 數據顯示，阿富汗的稀土價值估計在 1 兆到 3 兆美元之間。

阿富汗駐華盛頓大使館前外交官 Ahmad Shah Katawazai 稱，阿富汗擁有鑭、鈰、釹等稀土元素，以及鋁、金、銀、鋅、汞和鋰礦脈。稀土金屬可應用於從電子產品、電動汽車、衛星和飛機的所有領域。

2019 年中國曾在美中貿易戰中威脅要切斷對美國的稀土供應，促使川普政府推動了《能源資源治理計畫》 (Energy Resource Governance Initiative)，集結美國、加拿大和澳洲等國共同開採。

美軍前北約最高指揮官 James Stavridis 稱，保護美國的稀土供應鏈已是美國兩黨的共識。

中國外交部發言人華春瑩週一表示，北京尊重阿富汗人民決定自己命運和未來的權利。塔利班多次表示，希望與中國發展良好的關係，中國駐阿富汗使館仍正常運作，未有相關撤離行動。