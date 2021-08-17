花旗分析師警告：這四項因素恐使9月股市波動加劇

據報導，花旗集團首席美國股票策略分析師 Tobias Levkovich 警告表示，由於 4 項潛在的問題，投資人應該要為美股波動加劇做好準備。

Levkovich 在接受採訪時表示：「我們應該更加謹慎一些。」他指出，在估值高漲的情況下，美聯準會 (Fed) 縮表、稅收可能上調、保證金壓力和持續通膨的可能性成為債市必須做出反應的推力等 4 項問題，有可能在 9 月時同時發生。

Levkovich 將年底標準普爾 500 指數的目標設在 4,000 點，顯示了他對當前市場格局的悲觀態度。他的目標價較上週五的歷史高點還低 10% 以上。

該分析師認為，等待美國眾議院批准的 5,500 億美元基礎設施法案不會給經濟產生多大的提振，因為只有不到 25% 是純基礎設施，並不是人們所期盼的重大政策。

另一方面，雖然有部分投資者擔心阿富汗的動盪可能會損害市場情緒，但 Levkovich 並不認為這會對市場構成太大的威脅。

「地緣政治事件總是使事情複雜化，即便是知道那裡存在風險，通常也是難以預測的。我認為這不一定會推翻政府的議程。」Levkovich 說道。

美國資產管理公司景順投信 (Invesco) 全球首席策略師 Kristina Hooper 先前也警告，美股恐將出現 10% 至 15% 的修正。

Hooper 在接受採訪時表示：「我們正處在一個不穩定的時期，因為我們已經很長時間沒有見到股市出現任何重大拋售。此外，我們也觀察美聯準會可能轉向一個非常不同的位置。當市場很大程度上由美聯準會所驅動時，風險是存在的。」

不過，儘管如此，Hooper 仍然看多整體股市，並計劃逢低買進，她認為經濟復甦強勁將會為股市帶來支撐。