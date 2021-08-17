技術性修正！無量下跌也可能無量上漲

連九黑，跌夠了嗎？：https://youtu.be/tSKQb6AqlO8

加權指數今收 16661 點，下跌 197 點，迄今已經連九黑，波段高低差達 986 點，並以量縮下跌形式呈現。

相較於前陣子市場狂熱，近期市場觀望氛圍相當濃厚，本日成交量也跌破三千億大關！日前也有和大家分享，或許這樣的成交量，會是未來的新常態！許多營收相當好的股票，呈利多不漲，甚至不少還跌破季線，代表本波下挫屬於非基本面因素，主要為籌碼面和市場信心不足所致。

本日午盤進一步下殺，許多應為恐慌性賣壓和融資多殺多所致，這時就容易出現超跌和錯殺的個股，投資人可持續留意有題材產業前景並有營收做支撐的相關個股，或留意法人認養股，會是未來可以注意的方向。

目前盤勢並無明顯主流，須審慎應對及操作，待融資清洗完畢後，會加快反彈速度，無量下跌也可能無量上漲。目前經濟數據良好且基本面佳，考量整體景氣循環和資金行情未明顯衰退下，後市依舊樂觀看待。

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