〈美股早盤〉零售銷售數據遠不及預期 道瓊指數跌逾200點

美國 7 月零售銷售數據遠差於預期，美股主要指數周二 (17 日) 開盤，主要股指下跌，道瓊工業指數跌逾 200 點，跌幅 0.81%，標普 500 指數跌 0.67%，那斯達克綜合指數跌 0.81%，費半指數跌 1.45%。

人口普查局周二發布，7 月的整體零售採購額月減 1.1%，這一降幅高出經濟學家預期的月減 0.3%。消費占美國 GDP 近 70%，因此零售銷售作為衡量整體經濟健康狀況的指標，受到密切關注。

聯準會主席鮑爾稍後將與全美教育工作者及學生進行線上談話，外界普遍預期他不會在本次會議上談及貨幣政策，更在意下周央行年會的可能言論。

此前消息人士透露，拜登政府將宣布多數美國人在接種第二劑疫苗的 8 個月過後，應再追加劑量維持免疫力，最早將在 9 月中下旬開始接種第 3 劑。

中國市場監管總局 17 日發布《禁止網路不正當競爭行為規定》徵求意見稿，面向社會公開徵求意見，意味著更嚴格的監管。消息面造成港股科技股大跌，恒生科技指數收跌逾 3%，騰訊和阿里均跌超 4%，並威脅美股中概股走勢。

截至台北時間周二 21 時許：

道瓊指數下跌 288.74 點或 - 0.81%，暫報 35336.66 點

那斯達克下跌 120.41 點或 - 0.81%，暫報 14673.35 點

標普 500 下跌 30.19 點或 - 0.67%，暫報 4449.52 點

費半下跌 48.1 點或 - 1.45%，暫報 3315.14 點

台積電 ADR 下跌 1.88% 至每股 112.47 美元

十年期美債殖利率下降兩個基點至 1.24%

紐約輕原油下跌 0.5% ， 至每桶 66.96 美元

布蘭特原油下跌 0.2%， 至每桶 69.37 美元

黃金上漲 0.1% ， 至每盎司 1792.40 美元

美元指數上漲 0.34% 至 92.93 點

焦點個股：

Home Depot (HD-US) 下跌 4.36%，報 320.61 美元

家得寶公布了截至 8 月 1 日的 2021 年第二季財報，數據顯示，該公司 Q2 淨銷售額爲 411.18 億美元，年增 8.1%；淨利潤 48.07 億美元，年增 11.0%。

雖然單季獲利高於預期，但同期同店銷售額增長 4.5%，低於分析師普遍預期的 5%。

Walmart (WMT-US) 上漲 0.24%，報 151.15 美元

沃爾瑪周二發布 Q2 財報，獲利優於華爾街預期。

公司發布的營收為 1410.5 億美元，優於預期的 1371.7 億美元，EPS 為 1.78 美元，優於預期的 1.57 美元。公司也提高了對今年的預測，預計全年 EPS 將在 6.20 美元至 6.35 美元之間。

Tencent Music Entertainment (TME-US) 下跌 8.46%，報 8.17 美元

騰訊音樂公布 Q2 財報顯示，公司第二季營收為人民幣 80.08 億元，年增 15.5%，低於分析師預期。線上音樂付費用戶創新高至 6620 萬，增加 530 萬，也刷新第 1 季所創的最大淨增幅紀錄。

此外，有消息稱騰訊音樂暫停了在香港的二次上市計畫。知情人士透露，為防範可能在美國被迫退市的風險，騰訊音樂仍計畫在香港上市，但管理層傾向於明年再進行。

每日關鍵經濟數據：

美國 7 月零售銷售月減 1.1%，降幅高於預期的 - 0.3%

(圖表取自 Zero Hedge)

華爾街分析：

摩根大通周一發布報告認為，歸功於強勁的財報季、疫情風險消退，以及債券與股票的相關性正常化，繼續看好美股走勢，特別是周期性股票及價值股。

BMO 全球資產管理資深投資策略師 Jon Adams 指出，包括疫情、通膨前景、美國政策的不確定性和持續波動的經濟數據，短期內投資者有各種焦慮的理由，可能在未來 1-2 個月帶來股市波動，但從中期角度出發，前景仍非常正面。

包括 Karthik Nagalingam 在內的德意志銀行策略師表示，全球範圍內新冠病例連續 8 周上升，這增加了未來幾周和幾個月前景進一步惡化的可能性。