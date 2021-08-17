沃爾瑪招聘加密貨幣專家 有望開放加密貨幣支付

據報導，美國超商巨頭沃爾瑪 (WMT-US) 傳出正在招聘加密貨幣專家，來協助制訂加密貨幣策略計畫，以擴大沃爾瑪的支付選項。此舉也被認為是跟進了其他大公司的行列，將接受比特幣等加密貨幣付款。

根據沃爾瑪網站上公布的資訊顯示，該公司將在阿肯色州總部招聘一名高級總監，負責制定沃爾瑪的數位貨幣戰略和產品計畫，並確保與加密相關的投資和合作關係。相關描述中也提及，該職位也將為客戶提供更廣泛支付選項。

隨著各界對於加密貨幣的投資激增，加密貨幣市場相關的職缺也持續增加，根據 Indeed Hiring Lab 的數據統計，和去年同期相比，在 Indeed 平台上與加密貨幣相關的職缺數成長了 118%。

沃爾瑪公布的職缺，是在競爭對手亞馬遜 (AMZN-US) 公佈類似招聘訊息幾週後所發表的，當時也引發了外界對亞馬遜可能將接受數位貨幣作為交易支付的猜測，一度推升了比特幣的漲勢，但亞馬遜隨後否認了該項傳聞。

加密貨幣在近期受到越來越多的關注，加密貨幣交易所 Gemini 的人才招聘總監 Jonathan Tamblyn 表示，更大的、成熟的企業正認知到加密貨幣的有效性和壽命。

隨著虛擬貨幣近年來爆炸式成長，監管虛擬貨幣已成為美國兩黨關注的領域，因為該領域還涉及逃稅、洗錢和其他非法活動。美國參議院兩黨小組的基建法案為了籌措財源，曾研擬對加密貨幣交易課稅，為幣圈投下震撼彈。有報導指出，參議員正在起草一項提案，以徹底改革兩黨基建案中的加密貨幣。