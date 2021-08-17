〈群聯展望〉美系外資看空 潘健成喊話：明年Flash需求持續成長

群聯 (8299-TW) 董事長潘健成今 (17) 日表示，記憶體市場受影響的是 DRAM 應用，看好明年 Flash 需求將成長，控制晶片產能仍不足，預期至少明年上半年前看不到產能鬆動跡象，也已向 4 家 NAND 原廠提出盼能取得更多料源，目前仍未獲承諾，「若明年 NAND 市況不好，為什麼供給總容量成長 40% 會要不到?」

對於近期美系外資最新報告，指出記憶體市場面臨需求反轉，潘健成表示，群聯專注 NAND 儲存應用市場，與 DRAM 領域不同，且應用面更廣；就他了解，該外資報告引用 DRAM 市況是對的，但對 NAND 方面提出的看法就見仁見智。

潘健成強調，目前仍有非常多新興應用，包括車用電子、電競、伺服器、工業應用、Embedded ODM 等，有許多設計導入專案進行中，營運處在高速成長階段；雖然 Flash 市場有較先前鬆動一些，但沒那麼鬆動，價格也還是持穩。

潘健成說，尊重外資提出的看法，但明年因應需求成長，要與 NAND 原廠簽長約，近來也向 4 家原廠提出盼能取得更多料源，希望總容量較今年成長 40%，目前為止原廠都還未給出承諾。

潘健成也再強調，晶圓代工產能仍舊吃緊，不定期會收到漲價通知，每月都與 2 家晶圓代工夥伴溝通，盼明年能取得 2 倍以上產能支援。

潘健成指出，控制晶片產能仍不足，目前包括 28 奈米、40 奈米、55 奈米供給仍相當吃緊，至少到明年上半年前都看不到鬆動跡象，「希望趕快鬆動，不然日子很難過」。

潘健成表示，今年是 5G 元年，5G 產生的後端伺服器、邊緣運算等需求增加，對儲存需求也無限制成長中，看好明年 Flash 需求，雖然產業會有起伏，但需求一定成長。

群聯已轉型為 NAND 控制晶片 IC 設計及 NAND 儲存方案供應商，加上消費型儲存應用模組產品營收貢獻已低於 30%，受傳統記憶體市場波動影響較小。

另一方面，潘健成也認為，任何市場產品價格若持續上漲，將導致市場需求緊張甚至遭壓抑，若 NAND Flash 價格稍微平緩，對公司採購也是好事。