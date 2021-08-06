〈群聯法說〉上半年大賺逾2股本 EPS 20.05元寫同期新高 擬發債35億元

群聯 (8299-TW) 董事會今 (6) 日通過第二季財報，稅後純益 22.64 億元，季增 34%，每股純益 11.49 元，上半年累計每股純益達 20.05 元，第二季與上半年 EPS 同寫歷年同期新高；為因應營運發展需求，擬發行公司債，總金額上限為 35.175 億元。

群聯第二季營收 159.1 億元，季增 23.4%，年增 46.6%，毛利率 32.46%，季增 3 個百分點，年增 7.9 個百分點，營益率 15.9%，季增 1.7 個百分點，年增 6 個百分點；稅後純益 22.64 億元，季增 34.1%，年增 91.1%，每股純益 11.49 元。

群聯上半年營收 287.9 億元，年增 21%，毛利率 31.31%，年增 3.48 個百分點，營益率 15.18%，年增 3.11 個百分點；稅後純益 39.52 億元，年增 28.27%，每股純益 20.05 元。

群聯表示，第二季營收創新高，主要受到市場需求暢旺，加上供給吃緊，帶動營收與獲利同步成長，而高毛利產品出貨提升，與庫存運作良好，使營業毛利受美元貶值影響較小。

對於如何減緩美元走貶對營運的衝擊，潘健成表示，除持續推出高毛利產品與保持良好庫存管理，以穩定毛利率外，也持續謹慎管理美元部位資產與負債，以降低業外匯兌損失的影響。

此外，群聯董事會今日也通過上半年盈餘分派案，每股擬配息 10 元；並決議擬發行國內第一次無擔保轉換公司債，因應營運發展所需，為購置不動產、廠房及設備資金需求，並充實營運資金以提高資金調度能力，預計發行總金額上限為新台幣 35.175 億元，發行期間三年，票面利率為 0%，擬採詢價圈購方式辦理公開承銷。