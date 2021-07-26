群聯明年起每年配息2次 持續尋求策略合作夥伴

群聯 (8299-TW) 今 (26) 日召開股東會，順利通過多項議案，其中包含明年起改採每年配息 2 次，董事長潘健成並說，公司處於成長擴張階段，若有合適私募案的策略夥伴，今年也將秉持開放態度尋求策略合作。

潘健成表示，去年營收成長近 10%，達 484.96 億元的歷史新高，全年 EPS 也創新高、達 44.14 元，展現從消費類儲存市場成功轉型成以技術與儲存應用為發展主軸的長期發展策略方向。

潘健成也說，新冠肺炎 (COVID-19) 疫情爆發，讓所有企業體認到風險管理、分散佈局的必要性，群聯也不斷審視過去成功及失敗經驗，持續彈性調整策略及佈局，讓公司朝永續經營目標邁進。

潘健成並指出，目前處於成長擴張階段，若有合適私募案策略夥伴將引進，此舉有助群聯長期研發、技術、產品、銷售等策略；雖然過去幾年均在股東會通過私募案，但都未找到合適夥伴，也未實際執行，今年也將持續秉持開放態度尋求策略合作。

此外，為因應資本市場的期待與趨勢，及回饋股東，群聯股東會也通過，自明年起將改為每年配息 2 次，預計每年第一季發放前一年上半年股息，第三季發放前一年下半年股息，而實際發放時間，仍以正式公告為主。

群聯股東會決議通過配發每股現金股利 23 元，及去年營業報告書及財務報表案，辦理私募普通股案，引進策略性投資人及強化策略合作夥伴長期合作關係等議案。