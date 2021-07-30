美CDC口罩令髮夾彎 零售業者大傷腦筋

美國疾病管制與預防中心（CDC）鑑於 Delta 病毒肆虐病例激增，日前宣布不論疫苗接種與否，室內、外都必須佩戴口罩的規定，讓美國零售業者傷透腦筋，儘管大多業者同意配合，但有部分業者擔憂規定反覆恐引起顧客反彈。

全美零售聯合會（NRF）在一份聲明中表示，將會配合 CDC 公布的指導原則防疫，不過也補充說，儘管疫苗廣泛接種，口罩令依舊回歸，實在相當不幸。

部分企業迅速做出反應，蘋果恢復大多數零售店的口罩規定，店內員工和消費者都須佩戴口罩。迪士尼樂園也要求遊客，無論疫苗接種與否，入園必須配戴口罩，包括旗下渡假村與飯店須配合佩戴口罩規定。

此外聯合廣場餐飲集團（Union Square Hospitality Group）甚至要求用餐客人必須出示疫苗接種證明，也包括全體員工。

零售業領導者協會（RILA）主席 Brian Dodge 表示，消費者要留意零售商未來幾天或幾周內公布的最新防疫措施。

Dodge 在聲明中表示，隨變種病毒肆虐、民眾對疫苗接種的疑慮，已預見 CDC 的防疫指引將出現變化，在某些情況下還可能重啟口罩令。

沃爾瑪 (WMT-US)、Target 百貨 (TGT-US)、百思買 (BBY-US)、Kohl 's 百貨 (KSS-US)、Nike(NKE-US) 等百貨零售商對此並未置評。梅西百貨 (M-US) 的發言人則表示，公司正在討論 CDC 修訂後的防疫指引。

Coach、Kate Spade 母公司 Tapestry(TPR-US) 執行長 Joanne Crevoiserat 表示，Coach 門市將配合 CDC 政策執行防疫措施。他表示，公司能夠靈活應變防疫新規並且知道如何吸引重新帶上口罩的消費者。

業者憂心加劇與消費者間衝突

全球數據零售諮詢（GlobalData Retail）總經理 Neil Saunders 表示，零售業恢復佩戴口罩規定後，要做好迎來反彈聲浪的心理準備。因為部分消費者接種疫苗的目的就是不用戴口罩，如今口罩令再次實施，恐怕會加劇消費者與零售商間的衝突。

聯合食品及商業工人國際工會（United Food and Commercial Workers International Union）總裁 Marc Perrone 表示，基層工作人員又要被迫扮演疫苗警察的角色。

去年當好市多 (COST-US) 與 Kroger(KR-US) 等大公司實施配戴口罩規定，消費者並非乖乖遵守，而基層員工往往肩負勸導客人重任，而這次任務難度恐怕更加艱鉅，尤其要打過疫苗的消費者再度戴上口罩。

SW Retail Advisors 總裁 Stacey Widlitz 表示，這種朝令夕改的做法會引發爭議，導致零售商遭受批評。