紐約Fed調查：美消費者對未來3年通膨預期續攀8年新高

紐約聯邦準備銀行 (Federal Reserve Bank of New York) 週一 (9 日) 公布最新調查，美國消費者對未來 3 年的通膨預期續攀 8 年新高，對未來 1 年的通膨預期也升至紀錄高點。

紐約聯準銀行公布月度調查顯示，美國消費者 7 月對未來 3 年 (中期) 通膨率的預估值中位數，從 6 月的 3.6% 小幅上升至 3.7%，再寫 2013 年 8 月以來最高，對未來 1 年的通膨預期則升至 4.8% 的記錄高點。

消費者對未來 1 年 (短期) 和未來 3 年 (中期) 的通膨率預估值中位數均大幅上升 (圖：Bloomberg)

另外，消費者預計未來 1 年租金將上漲 9.8%，為 2013 年開始調查以來最高，未來 1 年的醫療保健費用預期上升至 9.5%，天然氣價格預期放緩至 8.1%。

調查還顯示，更多受訪者認為當前的財務狀況較一年前更差，較少受訪者認為 1 年後的財務狀況會出現改善，接下來 3 個月內，無法支付最低債務的平均感知機率升至 10.4%，高於過去 12 個月的平均水平。

Fed 官員正就如何以及何時開始撤銷疫情期間的支持措施進行討論，部分官員擔憂，近來的通膨壓力可能較原先預期持續更久。

然而，上述調查結果與金融市場的部分指標有些出入，舉例來說，同樣作為衡量通膨預期的 10 年期平衡通膨率，自 5 月觸及 8 年高點以來已經趨緩。

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