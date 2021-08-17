不滿NASA讓Space X獨得火箭合約 藍色起源狀告聯邦法院

在向美國審計總署 (GAO) 抗議遭到駁回後，貝佐斯 (Jeff Bezos) 的太空公司藍色起源 (Blue Origin) 週一 (16 日) 向美國聯邦法院提起訴訟，指控美國國家航空暨太空總署 (NASA) 將登月火箭合約給予 Space X 的評估不當。

今年 4 月，NASA 意外將一份價值 29 億美元的月球著陸器合約給予馬斯克 (Elon Musk) 的太空公司 Space X，當時同樣參與競爭的公司還包含藍色起源和 Dynetics，NASA 原先設定讓三家公司爭取兩份合約，但最終以國會經費不如預期為由，僅給出一份合約。

Space X 獲取合約兩週後，藍色起源便向 GAO 提出抗議，認為 NASA 應在考量到資金不足以支應兩項合約前，取消或更改條款，同時指控 NASA 在做出決定前與 Space X 就提案條款進行談判，但卻未給自家公司和 Dynetics 同等機會。

在 GAO 駁回上述異議，稱 NASA 決定並無違背相關法規後，藍色起源堅持認為 NASA 的決定存在根本上的問題，並稱僅靠 GAO 的職權無法解決問題，因此，藍色起源委任律師今日向美國聯邦索賠法院提交文件，企圖挑戰 NASA 對於合約提案的不當評估。

藍色起源此前表示，將持續提倡兩個直接供應商的方案，認為這才是推動 NASA 登月計劃的正確解方，該公司甚至提出，願意支付 20 億美元費用來換取 NASA 的一份登月合約。

一位知情人士透露，藍色起源上週向法院通報訴訟時，要求法官在案件審理期間下令暫停 Space X 合約，在 GAO 處理異議期間，Space X 合約已延遲了 95 天，如今隨著戰場轉向聯邦法院，可能再度使 Space X 合約面臨程序延遲，從而影響 NASA 的阿提米絲 (Artemis) 登月計畫。