美CDC點頭 免疫低下者即將施打第3劑

美國疾病管制預防中心 (CDC) 周五 (13 日) 採納諮詢委員會建議，同意開始配發第三劑輝瑞 (Pfizer) 和莫德納 (Moderna) 疫苗給免疫低下族群，代表可立即展開接種。

美國食品藥物管理局 (FDA) 周四已經同意針對免疫低下的脆弱族群追加劑量，CDC 也在諮詢委員會支持下予以批准，代表可立即開始接種。

CDC 主任 Rochelle Walensky 說：「在 Delta 病毒肆虐的情況下，為免疫不全者追加劑量，有助於避免這些人因染疫受到生命威脅。」

免疫低下者包括接種器官移植、癌症和 HIV 患者，這群人只占美國不到 3% 人口，卻占了最近住院病例的 44%，而且其中有些病例已經完整接種疫苗，凸顯染疫後更容易演變成重症的風險。

根據指引，免疫低下者打完第二劑疫苗的 28 天過後，再打第三劑，而且完成後應該繼續佩戴口罩並遵守社交距離規定。一些小型研究顯示，免疫有缺陷者接種第三劑，不會出現更嚴重或前兩劑不曾發生的副作用。

CDC 並表示，目前並無數據支持已完整接種嬌生疫苗的免疫低下民眾追加劑量，CDC 和 FDA 正在研究如何提供相關的指引。

追加劑的銷售前景

包括智利、德國和以色列，都已經決定為高齡者和免疫脆弱的族群提供第三劑。

分析師和投資人預測，輝瑞 (PFE-US)、BioNTech(BNTX-US) 和莫德納 (MRNA-US) 公司能靠第三劑疫苗，在數年內賺進數十億美元，追加劑的市場規模堪比流感疫苗。

市場推估，光靠現行的兩劑疫苗與潛在賣給富國的第三劑，輝瑞、BioNTech 和莫德納在 2021 和 2022 年可望進帳超過 600 億美元。

而在 2023 年，輝瑞和 BioNTech 疫苗部分的營收將超過 66 億美元，莫德納的疫苗營收將達 76 億美元，主力正是第三劑。預料隨著其他藥廠加入這塊市場，年銷售額至少仍能達到 50 億美元。

然而現階段無法確切評估有多少人需要施打加強劑，一切尚待更多數據佐證。一些初期研究顯示，打完疫苗六個月後，人體內的抗體水準減弱，另外，莫德納疫苗效力可能比輝瑞持久。

阿斯特捷利康 (AZN-US) 和嬌生 (JNJ-US) 正在蒐集更多有關追加劑的數據。Novavax (NVAX-US)、德國生技公司 Curevac(CVAC-US) 和法國賽諾菲藥廠 (Sanofi)(SNY-US) 的疫苗雖然尚未通過監管審查，也已經著手研究作為追加劑施打的可行性。