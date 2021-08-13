我國今年GDP坐五望六 主計總處上修至5.88% 創11年來新高

主計總處今 (13) 日發布我國經濟成長率 (GDP) 最新預測值為 5.88%，較 6 月預測數 5.46% 上修 0.42 個百分點，為 11 年來新高，其中，上半年 GDP 為 8.34%，上修 0.42 個百分點，下半年 GDP 估為 3.67%，也上修 0.43 個百分點。

主計總處說明，上修我國 GDP 主要是因出口和投資優於預期，其中，第一季實質 GDP 從 8.92% 修正為 9.27%，第二季實質 GDP 初步統計為 7.43%，併計後上半年 GDP 達 8.34%，並預測第三、四季 GDP 分別為 3.31%、4.01%。

上半年我國出口總值 2069 億美元，年增 30.99%，剔除物價因素後，實質出口量成長 21.49%，創近 11 年同期最大增幅，表現亮麗，主計總處指出，下半年半導體、資通與視聽和傳統產品出口動能可望延續，預測全年商品出口 4424 億美元，年增 28.15%，商品進口則受國際農工原物料價格走高和出口與內需引申需求影響，全年估為 3743 億美元，年增 30.96%。

併計商品與服務並剔除物價因素後，主計總處預測全年實質輸出成長 17.93%，上修 2.49 個百分點，輸入實質成長 17.82%，上修 1.57 個百分點。

展望明年，由於外需力道穩健擴張，加上國內半導體尖端製程進入量產，惟今年基數已高，主計總處預測全年商品出口 4655 億美元，年增 5.22%，進口 3897 億美元，年增 4.10%，輸出、入將分別實質成長 4.75%、5.08%。

內需方面，受到本土疫情影響，主計總處預測下修今年民間消費實質成長率 1.39 個百分點至 1.36%；進入明年後，隨國內外景氣穩健擴張，勞動市場改善，加上基期相對較低，預測民間消費成長 4.63%。

不過，隨著民間廠商擴大投資步伐不斷，加上台商回流，預測今年民間投資實質成長 11.89%，上修 2.79 個百分點，明年擴增產能態勢不變，惟基數較高，預測成長 2.28%。

物價方面，主計總處認為，物價上漲壓力有望逐漸舒緩，估今年 CPI 上漲 1.74%，上修 0.02 個百分點，明年則溫和上漲 0.89%。